Лесхозы Иркутской области проходят реорганизацию для более эффективного тушения пожаров в 2020 году

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье ведется реорганизация регионального государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области». Сейчас он объединяет все 29 территориальных филиалов. В результате изменений будет создано шесть базовых лесхозов, которые будут охранять и воспроизводить леса, а также тушить таежные пожары.

Как сообщает пресс-служба главы региона, эту тему врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с руководителем взрывных работ ФБУ «Авиалесоохрана» Евгением Астаховым. На встрече говорили о подготовке к лесопожарному сезону 2020 года. Глава региона сообщил, что эта тема в комплексе будет рассмотрена в феврале на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям с приглашением, в том числе, всех арендаторов крупных лесных участков.

– Мы обсудим и проанализируем причины лесных пожаров в тех зонах, где за последние пять лет произошло наибольшее количество возгораний. Уже сейчас мы должны начать организационную, тактическую работу, иметь план проведения учений в таких территориях. Меня интересует мониторинг лесных массивов, количество населенных пунктов в этих зонах, сколько за последние пять лет проведено эвакуационных мероприятий, укомплектованность лесной охраны личным составом и техникой. Отдельно интересует то, что связано с применением авиации. У нас одна задача: сделать так, чтобы начало и прохождение пожароопасного сезона в целом в Иркутской области велись в плановом порядке, отдельные очаги ликвидировались в течение 24 часов, – подчеркнул врио губернатора.

Также во встрече Игоря Кобзева и Евгения Астахова принимали участие исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, советник руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов, исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев, начальники региональной пожарно-спасательной службы и Иркутской авиабазы охраны лесов Евгений Рязанов и Анатолий Сучков.