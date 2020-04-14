Лесные «зоны контроля» в Иркутской области сократили в 3,5 раза

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области площадь «зон контроля» (леса, которые не тушат из-за экономической нецелесообразности) сократили с 32 млн до 9 млн га. Об этом 14 апреля на пресс-конференции рассказал и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

– Мы оставили исключительно те территории, куда просто невозможно добраться из-за непроходимости. Это гольцы всевозможные, крутые склоны гор и так далее. Там действительно нет никакой опасности для жителей и объектов экономики. Это тяжёлое, но принципиальное решение. Всё это будем тушить, – отметил он.

По его словам, такие пожары не тушатся техникой, необходимо привлекать к этому непосредственно людей. Для этого необходимо оперативно перебрасывать пожарных. Потому в 2020 году организовано 14 авиационных отделений, 252 парашютиста-десантника. Финансирование на это уже выделено. Доставлять парашютистов к местам возгораний также будут помогать предприятия, работающие на севере региона. Они выделят вертолёты.

Напомним, в 2019 году Иркутская область потеряла колоссальные площади леса именно из-за того, что до последнего не тушили тайгу в «зонах контроля». Число возгораний было небольшим, но площади разрастались, жители северных городов и соседних регионов задыхались от дыма. Дело сдвинулось с мёртвой точки только тогда, когда на Сибирь свой взор обратил президент России Владимир Путин. Тогда же привлекли на тушение пожаров самолёт-амфибию Бе-200, взялись вызывать искусственный дождь, и вообще в принципе что-то делать. А позже в Генпрокуратуре скажут, что лесные пожары разрастались по одной причине – из-за чиновничьей волокиты.