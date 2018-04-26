Лесокультурные центры и мусорные мучения: делегаты представительных органов Приангарья обсудили вопросы экологии

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершил работу третий съезд депутатов представительных органов муниципалитетов, организованный Законодательным собранием региона. На секции, посвящённой вопросом природопользования, депутаты обсудили проблемы экологии и развития сельских территорий. С докладом об обеспечении внутреннего рынка отечественным продовольствием выступил глава муниципального образования Половинка из Баяндаевского района Николай Копылов. Он рассказал о работе нескольких местных кооперативов по производству мясомолочной продукции, успешных на местном уровне, однако не готовых выйти на иркутский рынок из-за высоких требований торговых сетей, требующих от производителя более глубокой переработки мясной продукции, а также сертификации молока. Выполнить озвученные требования производитель не может из-за отсутствия средств на дополнительное оборудование. Председатель думы Гороховского муниципального образования Иркутского района Максим Пахалуев доложил о сложностях в ликвидации стихийных свалок, вывозе и утилизации твёрдых бытовых отходов. Он напомнил, что в текущем году к вывозу мусора на территории области подключается региональный оператор. При этом главным требованием к муниципалитетам предъявляется обустройство площадок для мусора. «В связи с этим мы должны устроить 24 площадки и оснастить их 70 мусорными контейнерами. По нашим расчётам для этого необходимо свыше миллиона рублей. Соответственно, таких денег в нашем бюджете нет», – отметил делегат. По его словам в муниципалитете также находятся четыре больших несанкционированных свалки, объём каждой из которых превышает 200 кубометров мусора. Расстояние до полигона ТБО от Горохово превышает 70 километров. «Соответственно, своими силами эти свалки, которые накапливались тысячелетиями, мы вывести не сможем. На это физически не хватит бюджета», – пояснил Пахалуев и попросил содействия региональных властей, подчеркнув неспецифический характер проблемы. Продолжая тему утилизации ТБО, председатель думы Оекского муниципалитета Олег Парфенов сообщил, что все земли на его территории находятся в федеральной собственности, что означает полное отсутствие площадей для временного хранения и сортировки мусора. Земли находятся в собственности Иркутской сельскохозяйственной академии, и любые попытки передачи части территории в ведение муниципалитета упираются в стену столичных чиновников, саботирующих любые попытки договориться. Олег Парфенов призвал к помощи депутатов Госдумы, представляющих Приангарье. Председатель думы Усть-Илимского района Сергей Некрасов выступил с предложениями по охране и защите лесов Иркутской области. По его мнению, для предотвращения лесных пожаров необходимо развивать наземные средства путём эффективного использования стационарных пунктов наблюдения, комплектовать станции пожаротушения современными химическими средствами, заменить устаревшую технику, а также посетовал на МЧС, неохотно предоставляющее авиатехнику для борьбы с пожарами. Кроме того, спикер также предложил снять с арендаторов лесов ответственность в части лесовосстановления арендуемой территории. По мнению Сергея Некрасова, арендаторы не заинтересованы в непрофильной для себя деятельности, и подходят к лесовосстановлению спустя рукава. Чтобы решить эту проблему, не стоит заставлять арендатора создавать культуры, производить подготовку и минерализацию почвы, а включить в расчёт арендной платы расценку на выполнение всего комплекса работ, а сами работы заказывать профильным предприятиям — лесхозам. Создать лесокультурные центры с финансированием за счёт арендаторов. «Таким образом арендаторы избавляются от ненужной функции и производственных затрат. Им проще заплатить большую арендную плату, чем отвлекать производственные мощности на несвойственные виды работ. Лесхозы получат возможность производить ту работу, для которой они были созданы. Таким образом можно вернуться к нормальному лесовосстановлению», – считает глава Усть-Илимской думы. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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