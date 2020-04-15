Усольский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Лесопилка в Усольском районе не уплатила больше 1 миллиона рублей налогов. Задолженность ликвидирована после вмешательства судебных приставов. Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, дело поступило в Усольский районный отдел судебных приставов. – Ведомство известило директора фирмы о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены в случае неисполнения решения суда. Приняв во внимание доводы судебного пристава и оценив последствия, которые могут наступить после обращения взыскания на денежные средства на расчетных счетах организации, руководитель фирмы принял меры к оплате, – отметили в ведомстве. Задолженность оплачена в установленный законом пятидневный срок. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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