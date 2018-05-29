|Экономика / Бизнес
|30.05.2018
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Лошадей без ветдокументов пытались провезти в Томскую область из Бурятии
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Слюдянка, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Из Бурятии в Томскую область перевозили девять лошадей без ветдокументов. Нарушение выявили на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, инцидент случился 29 мая. Животных везли автотранспортом из Кяхтинского района РБ в село Эушта Томской области.
Владелец «живого груза» привлечен к административной ответственности и оштрафован.
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