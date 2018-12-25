ЛПХ и КФХ власти Приангарья обещают помочь с реализацией продукции

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Меры господдержки получат личные подсобные хозяйства (ЛПХ) Приангарья со следующего года. Об этом на заседании Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба главы региона, поддержка будет предусмотрена в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он направлен на стимулирование увеличения реализации сельхозпродукции, преимущественно личными подсобными хозяйствами, через сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Рассчитываться субсидия будет исходя из объема фактически реализованной готовой продукции по дифференцированной ставке. Правительство Иркутской области защитило 12 декабря региональную составляющую федерального проекта. В связи с этим регион рассчитывает в 2019 году дополнительно получить из федерального бюджета более 100 млн рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей и сельхозпотребкооперативов.

В рамках региональной составляющей федерального проекта разработаны три направления – это грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК), создание центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Как отметила в своем докладе первый заместитель министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина, со следующего года направление поддержки кооперативов будет расширено в части закупа молока у КФХ, это позволит обеспечить рынок сбыта и для фермеров. При этом действующие механизмы грантовой поддержки позволят значительно увеличить объем переработки молока, создавая добавленную стоимость и обеспечивая сельские территории молочными продуктами. Уже в этом году сумма гранта была увеличена до 30 млн рублей. Таким образом кооперативы смогут закупать оборудование для глубокой переработки молока, расширить каналы реализации.

– Выделяя гранты на создание крестьянских (фермерских) хозяйств и на строительство семейных животноводческих ферм, мы уделяем очень серьезное внимание развитию производства на селе, повышению занятости и самозанятости населения. При этом мы считаем, что акценты необходимо также расставлять в вопросах продвижения продукции на рынки сбыта, – подчеркнул Сергей Левченко.