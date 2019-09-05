Макдоналдс и Сбербанк делают новый шаг в стратегическом партнерстве на Восточном экономическом форуме

Владивосток, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Макдоналдс и Сбербанк подписали дополнительное соглашение на Восточном экономическом форуме, чтобы предоставить новые инновационные возможности для удобства клиентов. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, стороны намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы.

Исследования потребительского рынка будут направлены на оценку потребительского спроса на питание вне дома и возможность пересмотра сегментации предприятий быстрого обслуживания. Создание цифровой экосистемы открывает возможности для онлайн-заказов, а также позволяет определить оптимальные места для открытия новых торговых точек.

Соглашение также предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия «Макдоналдс» будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также другие варианты сотрудничества, которые обсуждаются в настоящее время. Все эти новшества направлены на дальнейшее повышение удобства для посетителей. Для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

– Россия стала одним из первых рынков для Макдоналдс в мире, где внедряются инновации, нацеленные на предоставление максимального удобства для посетителей. Наше стратегическое сотрудничество со Сбербанком, включая подписанное сегодня соглашение, предоставляет прекрасные возможности для реализации целого ряда инновационных проектов в индустрии общественного питания. Мы будем стремиться к внедрению этих инноваций во благо миллионов россиян, которые ежедневно посещают Макдоналдс и Сбербанк, – заявил Марк Карена.

– Сотрудничество между Сбербанком и Макдоналдс строится вокруг цифровой трансформации, искусственного интеллекта и больших данных, создавая уникальные возможности для предложения наилучших услуг и удовлетворенности наших клиентов. Подписанием сегодняшнего соглашения, мы еще более приблизили экосистемы Сбербанка и Макдоналдс к миллионам потребителей, укрепляя успех и потенциал нашего бизнеса, – подчеркнул Александр Ведяхин.