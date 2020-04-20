Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка

Москва, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк присоединяется к программе правительства РФ по субсидированию процентной ставки по действующему кредиту для малого и среднего бизнеса (сегментация в соответствии с федеральным законом №209-ФЗ), который относится к отраслям, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса COVID-19. Как сообщает пресс-служба банка, суть программы заключается в отсрочке уплаты основного долга по действующему кредиту на 6 месяцев с одновременным снижением процентной ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки. При этом 2/3 ставки возьмут на себя Сбербанк и правительство РФ. Предприниматель по собственному выбору сможет погашать кредит по льготной ставке по обычному графику либо перенести накопленные процентные платежи после 1 октября 2020 года и включить их в оплату основного долга по кредиту. Льготная ставка будет действовать до 1 октября 2020 года, после чего по кредиту будет установлена первоначальная ставка. – Правительство продолжает расширять комплекс мер поддержки бизнеса в этот непростой период. В случае с малым бизнесом, в соответствии с параметрами, утвержденными правительством, программа действует, если хотя бы один ОКВЭД предприятия – основной или дополнительный – попадает в список пострадавших отраслей, а для компаний среднего бизнеса – в случае, если основной ОКВЭД предприятия относится к списку, определенному правительством РФ. Программа, к которой мы присоединились, будет актуальна для нескольких тысяч наших корпоративных заемщиков: так они смогут минимизировать свою кредитную нагрузку во втором и третьем кварталах 2020 года, которые, по прогнозам, станут наиболее сложными для бизнеса. Помимо субсидирования ставки в этот период мы не будем взимать комиссии, а также любые платежи и неустойки по кредитному договору, – комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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