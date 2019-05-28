|Экономика / Бизнес
|29.05.2019
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Маркетологи ловят детей на сладкое и вредное
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Интернет, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Медики в последнее время активно пытаются привлечь внимание к проблеме употребления детьми вредных продуктов питания. Они крайне негативно влияют на здоровье подрастающего поколения.
В первую очередь вызывают ожирение и как следствие – проблемы с сердцем, сахарный диабет, онкологические заболевания и многое другое, пишут
Причиной такой ситуации стала зависимость детей от Интернета. Всемирная сеть распространяет рекламу, которая губит молодые умы. Хитрые маркетологи умело манипулируют сознанием детей и призывают их к употреблению нездоровой пищи и напитков, сладостей, чипсов, коктейлей и другого пищевого отстоя.
Рекламные кампании работают во всех социальных сетях. Маркетинговые хитрости подталкивают детей и подростков к потреблению тех продуктов, которые они никогда не планировали приобретать. Неокрепший ум ребенка легче поддается манипуляции.
Реклама провоцирует молодую аудиторию на малоподвижный образ жизни и чрезмерное питание. Больше всего от ожирения страдают мужчины. За последние 15 лет количество потолстевших представителей сильного пола увеличилось в три раза.
Чтобы исправить ситуацию, специалисты Всемирной организации здравоохранения предложили устанавливать на гаджеты ограничители рекламы вредной пищи. Помимо этого медики рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе и в работе, нежели засиживаться часами в виртуальном мире.
Но, несмотря на все усилия специалистов, ситуация стремительно ухудшается. Маркетологи компаний, выпускающих нездоровую пищу, разрабатывают новые уловки, на которые попадаются дети.
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