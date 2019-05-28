Маркетологи ловят детей на сладкое и вредное

Интернет, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Медики в последнее время активно пытаются привлечь внимание к проблеме употребления детьми вредных продуктов питания. Они крайне негативно влияют на здоровье подрастающего поколения.

В первую очередь вызывают ожирение и как следствие – проблемы с сердцем, сахарный диабет, онкологические заболевания и многое другое, пишут argumenti.ru .

Причиной такой ситуации стала зависимость детей от Интернета. Всемирная сеть распространяет рекламу, которая губит молодые умы. Хитрые маркетологи умело манипулируют сознанием детей и призывают их к употреблению нездоровой пищи и напитков, сладостей, чипсов, коктейлей и другого пищевого отстоя.

Рекламные кампании работают во всех социальных сетях. Маркетинговые хитрости подталкивают детей и подростков к потреблению тех продуктов, которые они никогда не планировали приобретать. Неокрепший ум ребенка легче поддается манипуляции.

Реклама провоцирует молодую аудиторию на малоподвижный образ жизни и чрезмерное питание. Больше всего от ожирения страдают мужчины. За последние 15 лет количество потолстевших представителей сильного пола увеличилось в три раза.

Чтобы исправить ситуацию, специалисты Всемирной организации здравоохранения предложили устанавливать на гаджеты ограничители рекламы вредной пищи. Помимо этого медики рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе и в работе, нежели засиживаться часами в виртуальном мире.

Но, несмотря на все усилия специалистов, ситуация стремительно ухудшается. Маркетологи компаний, выпускающих нездоровую пищу, разрабатывают новые уловки, на которые попадаются дети.