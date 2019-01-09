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Экономика / Бизнес
10.01.2019

Матрасы и сепараторы будут производить резиденты ТОСЭР в Усолье-Сибирском

Усолье-Сибирское, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В соответствии с решением Минэкономразвития России две компании получили статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области со ссылкой на главу регионального Минэка Евгения Орачевского.

Отмечается, что заявки этих предприятий в полном объеме соответствуют требованиям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР.

Напомним, «БайкалИнвестПром» представляет инвестиционный проект по производству в Усолье беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами комфорта. Компания планирует создать 88 рабочих мест, объем капитальных вложений составит 14,2 млн рублей.

Завод технологического оборудования «Минерал» планирует создать на территории ТОСЭР предприятие по производству горно-обогатительного оборудования для добычи полезных ископаемых: каскадных винтовых сепараторов. Объем капитальных вложений проекта составляет 15 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест – 23.

Между тем, прием заявок от организаций на осуществление деятельности на усольской, саянской и черемховской ТОСЭР продолжается. Порядок заключения соглашений, необходимый пакет документов, представляемый юридическими лицами, а также контактная информация кураторов проекта размещены на сайте министерства экономического развития Иркутской области.

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