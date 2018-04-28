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Экономика / Бизнес
30.04.2018

Мебельный рынок: выставки в Минске и Милане, отличительные особенности нестандартных мебельных решений

Российская Федерация, Республика Беларусь, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Минске начала работать выставка «Мебель & Интерьер». Производители мебельной линейки и товаров для ремонта и обустройства дома, дизайнеры, архитекторы и декораторы встретились «под крылом» этого мероприятия. Белорусские и зарубежные компании представляют свои достижения, завлекают посетителей интересными решениями. Тематическая линия выставочной продукции достаточно широкая – от стройматериалов до диванов и столов. Отличные кухни были экспонированы одной из белорусских компаний. Продвинутые дизайнерские решения мебели от этого игрока сегмента позволяют использовать в таких моделях до восьмидесяти пяти процентов пространства, кухни отлично приспособлены для безопасного и удобного приготовления пищи.

К слову, мебельную продукцию потребители сейчас приобретают не только в обычных мебельных центрах. Широкие возможности выбора дарит Всемирная паутина. В Екатеринбурге прекрасные мебельные коллекции отличного качества представлены в интернет-магазине мебели Neruto.info. Здесь покупатель может найти кухни, кухонные уголки и диваны, столы, стулья и обеденные группы, мебель для гостиной и ванной, мягкую мебель и т.д. Очень много вариантов мебели представлено для офисов, дачу украсят плетеные изделия из этого магазина.

Вернемся к белорусской выставке. На ней коллегам и потребителям были представлены столы из модифицированной древесины. Материал, из которого изготовлены столы, как рассказал представитель компании, пропускают влагу. И поэтому поставить их можно не только на кухне, но и на улице и даже в бане. Такие столы не подвержены деформации под воздействием влаги и температуры и прослужат дольше обычных вариантов.

На пятьдесят седьмом Мебельном салоне в Милане посетителям предлагали все самое модное в этой индустрии. И мебелью здесь стал автомобиль. Jeep Wrangler преобразили специалисты одной из дизайнерских компаний. Крышу и двери у авто сняли для того, чтобы его можно было поставить в помещении и свободно входить и выходить из него.

Это интересно

Практически на любой мебельной выставке встречаются необычные экземпляры. Их главными особенностями обычно являются сочетание строгих линий и изогнутых форм, добавление в конструктив непривычных элементов, стилизация под фигуры людей и животных, контрастные цвета и использование нетрадиционных для изготовления мебели вариантов – пни деревьев, картон, пластик и т.д.

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