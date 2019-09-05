«Медтехсервис»: глюкометры и тест-полоски к ним диабетики Приангарья получат к концу сентября

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Инсулинозависимые жители Иркутской области получат глюкометры и тест-полоски к ним к концу сентября – сейчас производящая их компания «Медтехсервис» завершает производство необходимого количества аппаратов по тендеру. До конца года планируется выпустить не менее 40 тысяч глюкометров и 200 тысяч упаковок тест-полосок, сообщил на пресс-конференции 5 сентября учредитель компании Федор Железняков. По его словам, сейчас продукция накапливается, чтобы предоставить заказчику – министерству здравоохранения Иркутской области – необходимое количество изделий. Распределять глюкометры и тест-полоски по медучреждениям региона, чтобы диабетики получили их бесплатно, будетс министерство, так как сам «Медтехсервис» не является торговой компанией. Между тем, в начале сентября прокуратура Иркутской области выявила факт невыполнения мероприятий, направленных на реализацию глюкометров и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, была проведена «проверка исполнения торговой компанией, занимающейся реализацией широкого спектра медицинского оборудования, действующего законодательства в части реализации инвестиционного проекта, финансируемого, в том числе, за счет бюджетных средств». Юрист-консультант Корпорации развития Иркутской области Анастасия Оборотова пояснила, что эта проверка проходила в рамках проверки самой КРИО на предмет целевого расходования денег. – Несмотря на множественные громкие заявления в прессе, что предоставлялись бюджетные средства, хочу подчеркнуть, что указанные деньги [на реализацию проекта по выпуску глюкометров и тест-полосок] были выделены из собственных средств Корпорации, – заявила она. – Это не субсидия, а частные средства. Юрист также отметила, что по итогам проверки прокуратуры фактов нецелевого расходования не было выявлено. – Имелись оценочные замечания по ведению хозяйственной деятельности субъекта, – пояснила Анастасия Оборотова. – По поводу выполнения тех контрактов, которые были заключены между Корпорацией развития Иркутской области и ООО «Медтехсервис» нареканий никаких не было. Более того, по условиям сделки у нас сроки выхода продажи товара инициатора на рынок не установлены. Основная цель проекта – запуск производства глюкометров на территории Иркутской области. Первые поставки по контактам намечены на конец сентября. Федор Железняков напомнил, что «Медтехсервис» 5 августа этого года получил регистрационное удостоверение от Росздравнадзора с разрешением на продажу продукции и сразу же приступил к участию в аукционах. – Тот, где заказчиком выступил Минздрав Иркутской области, мы выиграли 26 августа, заключив контракт на 53 млн рублей. Начальная цена по этому аукциону составляла 106 млн, сэкономленные бюджетные деньги, насколько я знаю, было решено направить на закупку других лекарств для льготников, – рассказал он. Учредитель компании пояснил, что в среднем на заводе по производству тест-полосок для глюкометров в сутки выход продукции составляет около тысячи боксов. Распространением товара по аптечным сетям займутся дистрибьюторы – коммерческие компании. – Помимо Иркутской области, наша продукция будет поступать практически во всю европейскую часть России, в Забайкалье, Бурятию, Якутию. Заключены договоры и с иностранными дистрибьюторами, например, из Узбекистана. Туда планируется поставлять около 1 млн боксов в год. Основное производство все равно будет здесь, потому что оно очень высокотехнологичное, а на месте, в основном, будет вестись нарезка, – сказал Федор Железняков. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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