«МегаФон» и «Хранители детства» помогут выпускникам детских домов «примерить» профессии онлайн

Хабаровск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «МегаФон» и фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства» запускают сайт naprimerku.ru, который поможет подросткам уязвимых групп попробовать себя в 50 видах занятости, не требующих опыта и квалификации.

Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, с помощью этого сайта подростки смогут «примерить» на себя 50 видов занятости и выбрать подходящие именно для них. Онлайн-общение с сотрудниками компаний-партнеров – увлеченными специалистами своего дела – позволит узнать профессию «изнутри». Сайт разработан в рамках проекта «Включайся и будь успешен», направленного на осознанный выбор профессии и трудоустройство подростков-сирот в 10 регионах России.

Отмечатеся, что дети познакомятся с современными и востребованными видами занятости – бариста, SMM-специалист, дог-ситтер, блогер, консьерж в отеле и так далее, – узнают, какие обязанности придется выполнять, какая квалификация и какие знания потребуются для достижения высокого уровня профессионализма, какие качества особенно ценятся работодателем, а какие просто необходимы. Главное – им предстоит понять, готовы ли они к этой работе.

– Идея сайта была разработана на хакатоне «Добро», направленном на развитие доступной цифровой среды в социальной сфере России. Фонды и некоммерческие организации придумали более 20 прототипов ИТ-решений в благотворительности, одним из которых стала онлайн-платформа от Фонда поддержки семьи и детей «Хранители детства». Сайт позволяет мультимедийно рассказывать об успешном опыте и вовлекать наибольшее число подростков в выбор будущей профессии, – говорит менеджер по благотворительности «МегаФона» Ольга Конышкина.

Сотрудники партнерских компаний станут для ребят онлайн-наставниками, готовыми ответить на вопросы о выборе специальности, месте работы, о продвижении в той или иной сфере. Профиль каждого эксперта размещается на платформе naprimerku.ru, отправить вопрос ему можно по электронной почте. Ответы будут публиковаться на сайте, чтобы как можно больше ребят узнали о тонкостях разных профессий.

Профессии будут выкладываться поэтапно – по пять-семь каждые 10 дней для постепенного знакомства детей со всеми видами занятости. В общей сложности на сайте будет представлено 50 видов работы.