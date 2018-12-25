ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Экономика / Бизнес
26.12.2018

«МегаФон» и «Хранители детства» помогут выпускникам детских домов «примерить» профессии онлайн

Хабаровск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «МегаФон» и фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства» запускают сайт naprimerku.ru, который поможет подросткам уязвимых групп попробовать себя в 50 видах занятости, не требующих опыта и квалификации.

Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, с помощью этого сайта подростки смогут «примерить» на себя 50 видов занятости и выбрать подходящие именно для них. Онлайн-общение с сотрудниками компаний-партнеров – увлеченными специалистами своего дела – позволит узнать профессию «изнутри». Сайт разработан в рамках проекта «Включайся и будь успешен», направленного на осознанный выбор профессии и трудоустройство подростков-сирот в 10 регионах России.

Отмечатеся, что дети познакомятся с современными и востребованными видами занятости – бариста, SMM-специалист, дог-ситтер, блогер, консьерж в отеле и так далее, – узнают, какие обязанности придется выполнять, какая квалификация и какие знания потребуются для достижения высокого уровня профессионализма, какие качества особенно ценятся работодателем, а какие просто необходимы. Главное – им предстоит понять, готовы ли они к этой работе.

– Идея сайта была разработана на хакатоне «Добро», направленном на развитие доступной цифровой среды в социальной сфере России. Фонды и некоммерческие организации придумали более 20 прототипов ИТ-решений в благотворительности, одним из которых стала онлайн-платформа от Фонда поддержки семьи и детей «Хранители детства». Сайт позволяет мультимедийно рассказывать об успешном опыте и вовлекать наибольшее число подростков в выбор будущей профессии, – говорит менеджер по благотворительности «МегаФона» Ольга Конышкина.

Сотрудники партнерских компаний станут для ребят онлайн-наставниками, готовыми ответить на вопросы о выборе специальности, месте работы, о продвижении в той или иной сфере. Профиль каждого эксперта размещается на платформе naprimerku.ru, отправить вопрос ему можно по электронной почте. Ответы будут публиковаться на сайте, чтобы как можно больше ребят узнали о тонкостях разных профессий.

Профессии будут выкладываться поэтапно – по пять-семь каждые 10 дней для постепенного знакомства детей со всеми видами занятости. В общей сложности на сайте будет представлено 50 видов работы.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске