«МегаФон» и Fort Ross Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Санкт-Петербург, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «МегаФон», ведущий оператор цифровых возможностей в России, и управляющая компания Fort Ross Ventures, входящая в экосистему Сбербанка, подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области инноваций, обмена технологиями и совместного поиска привлекательных объектов для инвестиций.

Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, в рамках заключенного соглашения Fort Ross Ventures будет представлять «МегаФону» эксклюзивную собственную экспертизу и информацию о перспективных потенциальных инвестициях и собственных портфельных компаниях. «МегаФон», в свою очередь, намерен рассматривать возможность сотрудничества и инвестирования в фонды, генеральным партнером которых является Fort Ross Ventures.

– Мы последовательно выстраиваем деловые взаимоотношения с ведущими компаниями страны, помогая стартапам, которых мы поддерживаем, найти надежных партнеров и инвесторов. «МегаФон» открыт к инновациям: компания разделяет наши ценности и наше стремление развивать технологическое предпринимательство в России и за рубежом, поэтому мы рассчитываем на значимые долгосрочные результаты нашего стратегического партнерства», говорит управляющий партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский.

– «МегаФон», ведущий оператор цифровых возможностей, рассматривает для себя поиск интересных проектов и работу с собственной «песочницей инноваций» как один из приоритетов. Инновационные проекты, технологии и идеи позволяют увеличивать стоимость компании и создавать новые прорывные digital-проекты. Меньше чем за год работы нашей «технологической песочницы» мы достигли значительных результатов, отобрав из более чем 800 заинтересовавших нас проектов около 30, с которыми ведем работу. Партнерство с управляющей компанией Fort Ross – логичный шаг в развитии данного направления и достижения синергии в партнерстве с компанией, имеющей многолетнюю экспертизу в области венчурных инвестиций. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, которое позволит развивать инновации в «МегаФоне» и масштабировать технологии международного уровня на российском рынке», – отмечает директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.