МегаФон начал продавать сим-карты более чем в 100 магазинах у дома в Иркутске

Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон запустил продажи сим-карт с саморегистрацией в несетевой рознице в 36 российских городах, включая Иркутск. Возможность купить сим-карту в магазине у дома особенно актуальна в условиях, когда многие абоненты вынуждены соблюдать режим самоизоляции и сократить перемещения по городу. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

К крупным розничным сетям, где можно было приобрести сим-карту с саморегистрацией, МегаФон добавил 1483 торговых точки в 36 городах России, в том числе – в 112 магазинах Иркутска. Количество таких магазинов будет расти.

– С января мы активно расширяем дистрибуцию сим-карт в онлайн- и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов, – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Активировать сим-карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона, в том числе с авторизацией через портал госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Сим-карты с саморегистрацией доступны в крупных розничных сетях Лента, Верный, Билла, Бристоль, ВкусВилл, на заправках ЕКА, Татнефть, а также в киосках печати – всего более 4700 точек. Кроме того, приобрести сим-карту можно онлайн в интернет-магазине МегаФона, TMall и других онлайн-ресурсах - Связной, 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.