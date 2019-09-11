МегаФон Образование – новый способ учиться онлайн легко и эффективно

Москва, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - К началу нового учебного года компания МегаФон запускает новый сервис – «МегаФон Образование», с помощью которого можно записаться на онлайн-курсы по самым востребованным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

– Занимайтесь в удобное время и в любом месте, исследуйте любые темы и оплачивайте подписку на образовательный сервис прямо со счета мобильного телефона. Лучших студентов ждет стажировка в МегаФоне – ведущем операторе цифровых возможностей.

Новый сервис «МегаФон Образование» – это прекрасная возможность расширить свои знания, повысить квалификацию и даже получить новую специальность. В эпоху массового появления новых и стремительного исчезновения привычных профессий «МегаФон Образование» дает уникальную возможность всегда оставаться востребованными на рынке труда, не меняя привычного ритма жизни. Развивайтесь вместе с миром, а МегаФон поможет вам в этом, – говорят в компании. – С помощью нового онлайн-сервиса легко получать знания из обучающих курсов по таким популярным направлениям, как ИТ, маркетинг, менеджмент и финансы. Вы можете изучить новые языки программирования, офисные инструменты (Excel, Power Point), а также познакомиться с навыками, которые будут полезны в любой профессии – секретами публичных выступлений, эмоциональным интеллектом и другими.

Сервис рассчитан на людей любого возраста, заинтересованных в расширении своих компетенций и повышении квалификации ради успешной карьеры. Студенты и начинающие работники получат возможность приобрести новые полезные знания. Также «МегаФон Образование» подойдет активным и деловым людям, которые испытывают потребность в дополнительном образовании, но из-за дефицита времени не имеют возможности пройти очное обучение.

«МегаФон Образование» представляет собой витрину тщательно отобранных онлайн-курсов наших партнеров, с помощью которых наши абоненты смогут получить новые знания. Абоненты МегаФона могут оформить подписку на любой выбранный образовательный продукт, ознакомиться с материалами, изучить необходимые разделы, выстроить удобное для себя расписание занятий и вариант оплаты – ежедневно или ежемесячно.

После обучения выдается сертификат об окончании курса, а лучшие слушатели получат возможность пройти стажировку в группе компаний «МегаФон» или у партнеров сервиса и устроиться на работу.

– «Мы рады предложить нашим абонентам совершенно новый сервис – «МегаФон Образование», позволяющий учиться онлайн любому пользователю мобильной связи. Сервис подойдет тем, кто ценит свое время и стремится к самосовершенствованию. Получать образование еще никогда не было так просто – достаточно иметь лишь желание и смартфон или планшет с SIM-картой МегаФона – оператора ваших безграничных цифровых возможностей, – говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам МегаФона.