МегаФон отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика

Москва, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Чистая прибыль российского оператора «МегаФон» в 2018 году выросла в годовом выражении на 2,7% до 21,068 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Рост консолидированной выручки составил 4,3% – до 335,549 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба компании, в четвертом квартале 2018 года чистая прибыль снизилась на 62,7% в годовом выражении до 1,133 млрд рублей, консолидированная выручка увеличилась на 4,5% до 88,412 млрд рублей.

– Консолидированные капитальные затраты за год достигли рекордных 81,5 млрд рублей, которые были направлены на дальнейшее расширение сети LTE, повышение надежности нашей сети и ИТ-инфраструктуры, а также на соблюдение требований закона Яровой о хранении данных, – прокомментировал генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян.

По данным мобильного оператора, число его базовых станций LTE на начало этого года достигло 49 тысяч 600 штук, эта сеть охватывает 79% населения.

Число мобильных абонентов на конец года составило 76,9 млн человек. При этом за прошлый год клиент «МегаФона» в среднем скачал 9,3 Гигабайт трафика (показатель DSU), что на 41,9% превосходит показатель 2017 года. В четвертом квартале этот показатель составил уже 10,5 Гигабайт. Увеличение активности абонентов в сети «МегаФон» связывает с внедрением продуктов, направленных на рост потребления услуг передачи данных (тарифные линейки «Включайся!», «Управляй!», роуминговые предложения и т.д.), и ростом доли смартфонов на рынке.

Проникновение смартфонов составляет 70,3% от всех устройств, зарегистрированных в сети оператора, в то время как общее количество устройств, поддерживающих 4G и зарегистрированных в сети «МегаФона», увеличилось на 32,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 28,2 млн устройств.

– Помимо демонстрации технического преимущества сети «МегаФона» во время проведения Чемпионата мира по футболу в прошедшем году, мы первыми в России достигли скорости 1 Гбит/секунду на смартфоне и запустили технологию Enhanced Voice Service для развития ультрасовременного стандарта качества голосовой связи VoLTE. В Москве уже более 30% голосового трафика передается через технологию VoLTE, – отметили в компании.