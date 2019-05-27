МегаФон признан самым эффективным телеком-брендом в индексе эффективности Effie Russia Awards 2019

Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Оргкомитет Effie Russia, главной премии за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России – Effie Russia Awards, опубликовал индекс эффективности Effie Russia 2019. МегаФон занял первое место среди телекоммуникационных брендов и третье в общем зачете.

В 2019 году МегаФон забрал сразу пять статуеток Effie: золото, серебро и три бронзы, сообщает пресс-служба компании. Всего 11 кейсов бренда стали финалистами премии.

Победу МегаФону принесло сразу несколько проектов и кампаний в 2018 году, которые не остались незамеченными жюри. Самым успешным стал кейс «Чемпионы наших сердец», который взял две награды – золото в номинации «Фокус/ Однократное вовлечение» и бронзу в «Телекоммуникации. Интернет». Проект был реализован в поддержку сервиса МегаФон ТВ в рамках коммуникации под Чемпионат мира по футболу. Благодаря оперативности запуска (на разработку и запуск креатива потребовалось всего 48 часов!) и точному попаданию в ЦА, кампания показала отличные бизнес-показатели, увеличив посещаемость сайта и количество регистраций в сервисе в два раза. За счет вирусности креатива и большому виральному охвату, бренд стал вторым по количеству упоминаний в рамках чемпионата, не являясь официальным спонсором.

Также стоит отметить занявший второе место в номинации «Positive change/ Вклад в общество и устойчивое развитие. НКО» кейс «Для тех кто ждет», реализованный с фондом «Подари жизнь» и агенством VMLY&R Moscow. Акция превратила время ожидания абонентов оператора при звонке на линию коллцентра в пользу для тех, кто тоже ждет. При звонке абонента на линию каждая секунда ожидания конвертировалась в один рубль для детей, ожидающих усыновления. В результате акции 1,5 миллиона секунд ожидания превратились в 1,5 миллиона рублей помощи. Благодаря этой сумме фонд снял 591 видеоанкету, и 63 ребенка уже нашли свою семью. Фонду «Измени Одну Жизнь» были необходимы средства на производство видеоанкет для детей в детских домах, ждущих усыновления. Партнером проекта стал один из крупнейших мобильных операторов – МегаФон.

Помимо этого бронзу взяли еще два кейса «Смотри футбол на МегаФон ТВ» в номинации «Спортивный марткетинг» и проект «Киберспорт начинается с тебя» в номинации «Спонсорство». Последний стал первым в России проектом на территории киберспорта, получившим признание Effie.

– Это лучший результат нашего маркетинга за все годы премии Effie в России. Впервые МегаФон стал самым эффективным брендом в телеком категории, – говорит директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона Снежана Черногорцева.

СПРАВКА:

Индекс эффективности Effie – главный мировой рейтинг, который ранжирует агентства и компании в соответствии с эффективностью реализованных ими проектов. Позиции распределяются согласно количеству набранных участниками конкурса Effie баллов.

Индекс включает все агентства и компании, занявшие призовые места и вошедшие в шорт-лист премии Effie Russia Awards 2019.