|Экономика / Бизнес
|28.05.2018
|
«МегаФон» провожает весну «Киберпонедельником»
|
Хабаровск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Интернет-магазин «МегаФон» запускает майскую онлайн-распродажу, которая продлится с 28 мая по 31 мая. В рамках акции «Киберпонедельник» в течение четырех дней можно будет приобрести гаджеты по выгодной цене. Скидка на смартфоны составит до 25%, на аксессуары – до 50%.
Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, на этой неделе, начиная с понедельника, 28 мая, и до конца четверга, 31 мая, покупатели интернет-магазина «МегаФон» смогут приобрести мобильные устройства и аксессуары для отдыха, работы и занятий спортом по специальным низким ценам. Клиентов ждут выгодные условия по покупке смартфонов Highscreen, ASUS, Prestigio, ZTE и других известных брендов. Значительные скидки распространяются на большой ассортимент аккумуляторов, выносных колонок, фитнес-браслетов и других аксессуаров. В интернет-магазине «МегаФон» можно выбрать выгодный тариф, подобрать красивый номер и заказать самые современные девайсы для повседневной жизни.
Во многих городах можно воспользоваться бесплатной доставкой, также доступен самовывоз из ближайшего к дому или офису салона. Если нужного смартфона или аксессуара не нашлось на сайте города, можно воспользоваться почтовой доставкой, оформив заказ из следующих точек: Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Самара, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород.
Список устройств по акции доступен на сайте
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram