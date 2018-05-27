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28.05.2018

«МегаФон» провожает весну «Киберпонедельником»

Хабаровск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Интернет-магазин «МегаФон» запускает майскую онлайн-распродажу, которая продлится с 28 мая по 31 мая. В рамках акции «Киберпонедельник» в течение четырех дней можно будет приобрести гаджеты по выгодной цене. Скидка на смартфоны составит до 25%, на аксессуары – до 50%.

Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, на этой неделе, начиная с понедельника, 28 мая, и до конца четверга, 31 мая, покупатели интернет-магазина «МегаФон» смогут приобрести мобильные устройства и аксессуары для отдыха, работы и занятий спортом по специальным низким ценам. Клиентов ждут выгодные условия по покупке смартфонов Highscreen, ASUS, Prestigio, ZTE и других известных брендов. Значительные скидки распространяются на большой ассортимент аккумуляторов, выносных колонок, фитнес-браслетов и других аксессуаров. В интернет-магазине «МегаФон» можно выбрать выгодный тариф, подобрать красивый номер и заказать самые современные девайсы для повседневной жизни.

Во многих городах можно воспользоваться бесплатной доставкой, также доступен самовывоз из ближайшего к дому или офису салона. Если нужного смартфона или аксессуара не нашлось на сайте города, можно воспользоваться почтовой доставкой, оформив заказ из следующих точек: Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Самара, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Список устройств по акции доступен на сайте shop.megafon.ru.

СПРАВКА:

  • ПАО «МегаФон» – один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.
  • Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: республика Бурятия, республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.

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