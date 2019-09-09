«МегаФон Ритейл» возглавит Андрей Левыкин

Москва, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийский оператор цифровых возможностей ПАО «МегаФон» объявляет о назначении Андрея Левыкина на должность генерального директора АО «МегаФон Ритейл», сообщает пресс-служба компании. На посту генерального директора «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин сменит Кирилла Шибанова. Он принял решение заниматься собственными проектами и покинет компанию в течение сентября. Главными задачами Андрея Левыкина станут дальнейший рост эффективности розничной сети оператора и реализация цифровой трансформации с внедрением инновационного формата телеком-ритейла. Андрей Левыкин окончил Самарский государственный технический университет в 1996 году. Более 14 лет отдал телекоммуникационной отрасли: с 2005 года работал в Поволжском филиале МегаФона, где занимался вопросами коммерческого развития и в 2009 году занял должность коммерческого директора филиала, с 2011 года курировал развитие инфраструктуры МегаФона в Поволжье, а в 2013 году возглавил Дальневосточный филиал компании. В феврале 2019 года Андрей Левыкин занял пост директора по региональному развитию и отвечал за работу МегаФона на территории Дальнего Востока, Восточной Сибири и Кавказа. – Мы признательны Кириллу Шибанову за годы сотрудничества и достигнутые успехи в развитии розничной сети МегаФона. Как оператор цифровых возможностей, мы отлично знаем, как тесно сегодня связаны телекоммуникационные сервисы, банковские продукты и традиционные каналы коммуникации с потребителем. В 2019 году МегаФон приступил к реализации уникального проекта телеком-ритейла «Салоны Будущего». Уверен, опыт и знания Андрея Левыкина в коммерческой сфере и инфраструктурных решений позволят МегаФону достичь поставленных целей по развитию сети салонов связи «МегаФон Ритейл» и предоставить клиентам сервис высшего цифрового качества, – отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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