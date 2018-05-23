«МегаФон»: с 1 июля кассовые чеки устремятся в «облака»

Иркутская область, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания «МегаФон» помогает реализации кассовой реформы в Иркутской области и предлагает комплексное решение для онлайн-касс. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Напомним, 1 июля 2018 года завершается всероссийский переход на кассовую технику, которая передает все данные о чеках напрямую в налоговую. В прошлом году закон №337-ФЗ дал некоторым организациям отсрочку. В основном это индивидуальные предприниматели и фирмы, работающие на едином вмененном налоге. Им позволили закончить переход через год – 1 июля 2019 года.

Однако новый закон касается лишь отдельных видов предпринимательской деятельности: торговля мороженым, напитки из цистерн, ремонт обуви. Их совсем немного. А вот подавляющее большинство организаций розничной торговли и общественного питания должны подключить свои финансовые потоки к системе тотального налогового контроля уже 1 июля 2018 года.

За работу на оборудовании, не отвечающем установленным требованиям, придется заплатить штраф в размере 3 тысячи рублей для ИП и 10 тысяч рублей для ООО. А за чек, который не отправили покупателю по электронной почте или на мобильный телефон, штраф составит от 10 тысяч рублей и выше.

Компания «МегаФон» совместно с OFD.ru и «АТОЛ» предлагает предпринимателям Иркутской области решение, которое позволит получить необходимый комплекс услуг в режиме «одного окна». Решение оператора включает в себя онлайн-кассу для малого бизнеса, фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче фискальных данных в налоговую инспекцию от оператора фискальных данных и сим-карту со специальным М2М-тарифом. Таким образом, «коробочное» решение значительно экономит время бизнесменов.

– Среди наших корпоративных клиентов в Иркутской области сотни торговых сетей, магазинов, ресторанов. Мы понимаем потребности бизнеса и стремимся разрабатывать продукты, которые будут максимально полезными для наших корпоративных клиентов, – отметила руководитель по развитию бизнеса на корпоративном рынке Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Ольга Белозерцева. – Чтобы бизнес региона развивался еще эффективнее, а расчеты с клиентами стали проще, мы предлагаем партнерам не только онлайн-сопровождение, но и доступное кассовое решение, включая настройку и регистрацию аппаратов в ФНС. Теперь не нужно стоять в очередях и искать поставщиков оборудования – все собрано «в одном окне».