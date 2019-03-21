МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола

Москва, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский футбольный союз (РФС) и компания «МегаФон» заключили новое соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась 21 марта в Доме футбола в Москве.

Соглашение подписали президент РФС Александр Дюков и генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян. Оператор и РФС плодотворно сотрудничают уже много лет в организации турнира по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя». Активное участие в нем принимают и ребята из Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба компании, соглашение будет действовать до 2021 года. По его условиям, в ближайшие три года «МегаФон» будет телеком-партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола.

Документ предусматривает совместную деятельность РФС и «МегаФона» по развитию и популяризации российского футбола, реализацию партнерских проектов, в том числе традиционных всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя», а также продвижение новых стратегических инициатив.

– В футбол гоняют во дворе мальчишки, играют на стадионах профессиональные команды, его смотрят по телевизору и в интернете. Это эмоции и переживания игроков, тренеров и болельщиков. А «МегаФон» помогает транслировать эти эмоции при помощи самого быстрого мобильного интернета и наших лучших цифровых сервисов. Летом мы стали частью сумасшедшего по энергетике праздника – Чемпионата мира по футболу. «МегаФон», выступив техническим партнером «Национального Центра Информатизации», построил инфраструктуру и обеспечил бесперебойную связь для всех участников и болельщиков. С РФС нас связывают давние партнерские отношения. Мы много лет работаем над популяризацией футбола, разрабатываем сервисы для болельщиков, проводим масштабный турнир среди команд для воспитанников детских домов и школ-интернатов. «МегаФон» рад выступать телеком-партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола», – рассказал Геворк Вермишян.

– Российский футбольный союз и «МегаФон» уже имеют многолетний позитивный опыт сотрудничества. Мы рады, что ведущая телекоммуникационная компания страны оказалась заинтересована не только в продолжении, но и в расширении партнерства с РФС. «МегаФон» активно участвует в развитии футбола – спорта номер один в стране. Мы же, со своей стороны, уверены, что сотрудничество с РФС позволит компании эффективно решать задачи в рамках своей маркетинговой стратегии, – отметил Александр Дюков.

Турнир «Будущее зависит от тебя» компания «МегаФон» проводит ежегодно с 2005 года. По традиции в Иркутской области соревнования проводятся при поддержке министерства спорта, министерства социального развития, опеки и попечительства, министерства образования региона, а также Федерации футбола Иркутской области. В 2015 году юные футболисты из Приангарья уже становились чемпионами России: команда ангарской школы-интерната №7 побывала в столице Великобритании.