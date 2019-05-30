ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
31.05.2019

МегаФон увеличил интернет-трафик на 27% в первом квартале 2019 года

Москва, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2019 года каждый клиент МегаФона в среднем использовал 10,7 Гб интернет-трафика, или на 27,6% больше, чем годом ранее. Это следует из итогов финансовой и производственной деятельности компании за первые три месяца этого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По мнению специалистов МегаФона, клиенты компании все активнее используют интернет-сервисы, предлагаемые оператором: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в интернете. Этому способствовало дальнейшее развитие популярных сервисов и продуктов и обновление тарифной линейки «Включайся!». Маркетинговые инициативы, такие как «Купи один смартфон Samsung, получи другой бесплатно», «Гигатека» и иные предложения, направленные на рост подключений к тарифу «Включайся!» и различным сервисам передачи данных, также способствовали росту потребления услуг передачи данных и, соответственно, выручки от оказания данных услуг, считают в МегаФоне.

В рамках реализации заявленной цифровой стратегии оператора все более значимым фактором роста как в клиентском, так и в корпоративном сегменте становится выручка от предоставления цифровых сервисов, включая всевозможные решения в сфере дополнительных услуг (МегаФон.ТВ, игры, музыка, прочие контент-услуги, финансовые мобильные сервисы, М2М-услуги), конвергентные и ИТ-услуги, а также услуги информационно-коммуникационных технологий. Этому тренду также способствуют услуги, оказываемые компанией в рамках госпрограммы «Цифровая экономика», такие как «Безопасный город» и «Умный город». В результате цифровая выручка за I квартал 2019 года выросла на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка МегаФона выросла на 4,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года, достигнув 80,1 млрд рублей, при этом сервисная выручка увеличилась на 2,7% и составила 72,8 млрд рублей. Рост поддержан значительными темпами роста выручки от мобильной передачи данных, которая увеличилась на 8,1% и составила 25,1 млрд руб. Таким образом, выручка от мобильной передачи данных остается основным драйвером годовых темпов роста мобильной выручки оператора.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в первом квартале 2019 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,362 млрд рублей, благодаря оптимизации розничной сети, а также росту продаж новых моделей смартфонов Samsung и Apple. Оптимизация розничной сети позволила оператору стабилизировать и увеличить выручку от продажи оборудования.

Показатель OIBDA, включая положительный эффект от перехода на новый стандарт учета аренды МСФО 16, увеличился на 15,2% по сравнению с прошлым годом, до 35,2 млрд рублей. Без учета влияния МСФО 16 показатель OIBDA составил 30,2 млрд рублей.

В первом квартале для продвижения интернета вещей в России МегаФон запустил масштабные сети NB-IoT в Хабаровском и Камчатском крае, а также в других регионах страны. Новыми точками на карте «Умной России» компании стали Сочи, города Калмыкии, Тульской и Рязанской областей, с руководством которых компания договорилась о долгосрочном сотрудничестве.

Стратегическое соглашение между «Городскими инновационными технологиями», крупнейшим игроком на рынке управления недвижимостью на Северо-Западе России, МегаФоном и «Нэт Бай Нэт» позволит сторонам приступить к развитию сферы ЖКХ на абсолютно новых технологических принципах, предусматривающих использование современных технологий в сфере жилищных услуг, повышение качества обслуживания и формирование новых стандартов в отрасли ЖКХ в России в результате автоматизации процессов управления жилой недвижимостью и внедрения решений «Цифровой управляющей компании».

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
МегаФон увеличил интернет-трафик на 27% в первом квартале 2019 года31.05.2019
Москва, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2019 года каждый клиент МегаФона в среднем использовал 10,7 Гб интернет-трафика, или на 27,6% больше, чем годом ранее. Это следует из итогов финансовой и производственной деятельности компании за первые три месяца этого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сергей Сокол передал работникам АНХК грамоты от Минэнерго РФ31.05.2019
Ангарск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол вручил 15-ти лучшим работникам АО «Ангарская нефтехимическая компания» Почетные грамоты, переданные министерством энергетики Российской Федерации. Торжественная церемония вручения была приурочена ко Дню химика, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Сбербанк и Яндекс.Маркет проанализировали расходы россиян в майские праздники31.05.2019
Москва, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и Яндекс.Маркет изучили спрос и траты россиян в майские праздники. Расходы с 1 по 9 мая, по оценке аналитиков проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных), составили 693,8 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2018 года, когда выходные не были такими длинными, они увеличились в реальном выражении на 9%, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Промышленный машиностроительный кластер Иркутской области включили в федеральный реестр30.05.2019
2019-05-30-08-22-16
Иркутская область, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Промышленный машиностроительный кластер Иркутской области вошёл в федеральный реестр. Соответствующий приказ подписан министерством промышленности и торговли РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сбербанк узнал, как россияне начали дачный сезон30.05.2019
Москва, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк, оператор фискальных данных «Платформа ОФД» и «Сбербанк страхование» в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) исследовали потребительский спрос начала дачного сезона – с 1 апреля по 15 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Работник АНХК отмечен дипломом 20 международной научно-практической конференции имени Леонида Кулёва30.05.2019
-20-
Томск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Инженер-лаборант Ангарской нефтехимической компании Анна Ганина отмечена дипломом второй степени 20 международной научно-практической конференции имени Леонида Кулёва «Химия и химическая технология в 21 веке», которая прошла в Томске в конце мая, сообщает пресс-служба предприятия.
Депутаты думы Иркутска настаивают на снятии с поста директора «Центрального рынка» своего коллеги Владислава Свердлова30.05.2019
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска на слушаниях 29 мая приняли решение обратиться к мэру Дмитрию Бердникову с рекомендацией снять с поста МУП «Центральный рынок» своего коллегу Владислава Свердлова. Самого народного избранника, к которому накопилось много вопросов, на мероприятии не было: он оказался в отпуске.
Для россиян наступает режим жесткой экономии30.05.2019
Москва, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Население России на себе ощутило, что обещания по увеличению доходов в текущем году выполнены не будут. По мнению экспертов, даже если и произойдет какое-то увеличение доходов, оно будет символическим, пишут argumenti.ru.
«С экологией в промышленности всё не так плохо». Интервью с директором по экологии РУСАЛа29.05.2019
2019-05-29-08-40-22
Москва, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Почему российские алюминиевые заводы одни из лучших в мире с точки зрения экологии, удается ли компании РУСАЛ соблюдать 17 принципов устойчивого развития ООН и виноваты ли люди в вымирании миллиона видов животных – об этом «Снобу» рассказал Иван Ребрик, директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности компании РУСАЛ.
Иркутскстат: в первом квартале 2019 года больше трети предприятий региона оказались убыточными29.05.2019
Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2019 года убыточными были более трети – 37,5% – крупных и средних предприятий Приангарья.
Бизнес-миссия ТПП Восточной Сибири начала работу в Казахстане29.05.2019
Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Организованная ТПП Восточной Сибири бизнес-миссия иркутских производственных предприятий, ориентированных на экспорт пищевой продукции, стартовала в Казахстане.
Проблемы иркутского Центрального рынка обсудили в Заксобрании. Мэрия прокомментировала ситуацию29.05.2019
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Кризис на муниципальном Центральном рынке Иркутска стал предметом обсуждения на уровне Законодательного собрания Иркутской области. Причина – в значимости предприятия не только для города, но и всего региона в целом, ведь сюда везут продукцию с разных районов Приангарья.
Президент ТПП ВС Алексей Соболь: положения Стратегии пространственного развития страны необходимо учитывать и власти, и бизнесу29.05.2019
Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Точки роста Иркутской области, обозначенные в Стратегии пространственного развития России, нужно учитывать при разработке программных документов, законопроектов, а также планов развития бизнеса.
Предприятие «Искра» в Иркутском районе получит 42 миллиона рублей из бюджета на строительство овощехранилища29.05.2019
2019-05-29-03-24-53
Иркутский район, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Современное овощехранилище емкостью более трех тысяч тонн единовременного хранения строится на базе сельскохозяйственного предприятия «Искра» в Иркутском районе. На его создание из областного бюджета направлено 42 млн рублей.
Маркетологи ловят детей на сладкое и вредное29.05.2019
Интернет, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Медики в последнее время активно пытаются привлечь внимание к проблеме употребления детьми вредных продуктов питания. Они крайне негативно влияют на здоровье подрастающего поколения.
«Полюс Вернинское» – лидер российского бизнеса в области охраны труда и здоровья работников29.05.2019
2019-05-28-09-33-09
Бодайбинский район, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Полюс Вернинское» в Бодайбинском районе признана лучшей в стране за достижения в области охраны труда и здоровья работников.
Алексей Соболь: развитие международной кооперации с азиатскими странами – важнейшая задача деятельности ТПП ВС28.05.2019
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Малое и среднее предпринимательство – главная движущая сила и основной механизм развития партнерских отношений между Россией и странами Азии. Такое заявление сделал президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь, комментируя предстоящий 15-й объединенный Торгово-экономический Форум России, Китая и Монголии, который состоится в Красноярске 26-28 июня.
МегаФон признан самым эффективным телеком-брендом в индексе эффективности Effie Russia Awards 201928.05.2019
Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Оргкомитет Effie Russia, главной премии за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России – Effie Russia Awards, опубликовал индекс эффективности Effie Russia 2019. МегаФон занял первое место среди телекоммуникационных брендов и третье в общем зачете.
Правительство Приангарья: Иркутская область – в числе лидеров по росту экономики28.05.2019
2019-05-28-04-58-20
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в десятку регионов-лидеров по темпам наращивания экономического (налогового) потенциала по итогам 2017 года, заняв шестое место.
Tele2 предлагает компаниям корпоративный тарифный план «Моя команда»27.05.2019
2019-05-27-10-56-42
Москва, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 представляет уникальный для российского телеком-рынка продукт – корпоративный тарифный план «Моя команда». Это общий тариф, позволяющий бизнес-клиентам выбрать оптимальный объем услуг связи для всей компании и распределить его между сотрудниками. Об этом сообщает альтернативный оператор мобильной связи.
Туристические предложения Приангарья представлены на международной туристской выставке PITE-201927.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Туристические предложения Приангарья представлены на 23-й Тихоокеанской международной туристской выставке «Pacific International Tourism Expo» (PITE) во Владивостоке.
В ИГУ откроют бесплатный бизнес-интенсив27.05.2019
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Бесплатное обучение по программе «Стратегический бизнес-интенсив» предлагает Байкальская международная бизнес-школа ИГУ и Фонд поддержки предпринимателей Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Братский экономический форум посетили свыше 300 человек27.05.2019
-300-
Братск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братском экономическом форуме, который завершился 24 мая, приняли участие 12 муниципалитетов, 140 предприятий и организаций, представители Монголии, Китая – всего свыше 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба братской мэрии.
Президент ТПП ВС Алексей Соболь: государственная поддержка технологических проектов – основной инструмент акселерации малого бизнеса27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Финансовая поддержка со стороны государства – одно из важнейших направлений решения задач, обозначенных в федеральном проекте «Акселерация малого и среднего предпринимательства». Такое заявление сделал президент Союза «ТПП Восточной Сибири» Алексей Соболь, комментируя идею проведения семинара «Государственная поддержка технологических проектов», сообщает пресс-служба организации.
Иркутскстат: в Иркутской области за год на 17% сократилось число средних предприятий26.05.2019
Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 177 средних предприятий и более 38 тысяч малых, большинство из них (91%) по числу работников и масштабам деятельности являются микропредприятиями.
Предпринимателей Приангарья поздравили с профессиональным праздником26.05.2019
Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всей стране, 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Бизнесменов региона поздравили с профессиональным праздником.
«Полюс Вернинское»: у нас одна из лучших лабораторий в России25.05.2019
2019-05-25-11-08-50
Бодайбинский район, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В структуре «Полюс Вернинское» в Бодайбинском районе действует одна из лучших пробирно-аналитических лабораторий в России. В преддверии Дня химика в компании подробнее рассказали о ее работе и сотрудниках.
Сбербанк запускает «Сбер Решения» – онлайн-сервисы для финансового и HR-аутсорсинга25.05.2019
Москва, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запускает «Сбер Решения» – линейку инструментов эффективного аутсорсинга бизнес-процессов.
В Иркутске на Sbertalks 4.0 обсудили алгоритмы успеха, лайфхаки, инвестиции, практику24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 900 участников – слушателей, спикеров, экспертов 23 мая в Иркутске объединил Sbertalks Байкальского банка Сбербанка РФ.
Китайская компания пообещала инвестировать 1 млрд долларов в газификацию Братска 24.05.2019
Братск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Китайская компания заявила о готовности инвестировать 1 млрд долларов в газификацию Братска.
Агропромышленные предприятия России получили кредиты от Сбербанка на 118 миллиардов рублей24.05.2019
Москва, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Агропромышленные предприятия России получили кредиты от Сбербанка на 118 миллиардов рублей. Это на 132% больше, чем на 1 мая 2018 года. Итоги работы с АПК подвел старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.
Коршуновский ГОК нарастил производство на 60%24.05.2019
Железногорск-Илимский, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК, входящий в Группу «Мечел», в первом квартале 2019 года нарастил объем производства железорудного концентрата на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Проект Тайшетской анодной фабрики получил положительное заключение экспертизы24.05.2019
Тайшет, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проектная документация и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства Тайшетской анодной фабрики РУСАЛа получили положительное заключение Главгосэкспертизы России.
В Иркутске 1 июня запретят розничную продажу алкоголя24.05.2019
-1-
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 июня, в День города, в соответствии с постановлением правительства Иркутской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Генпрокуратура взяла под особый контроль «лесные дела» в Иркутской области24.05.2019
2019-05-24-05-02-26
Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Генпрокуратура РФ выявила многочисленные нарушения в деятельности Министерства лесного комплекса Иркутской области и подведомственных ему учреждений.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске