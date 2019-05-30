МегаФон увеличил интернет-трафик на 27% в первом квартале 2019 года

Москва, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2019 года каждый клиент МегаФона в среднем использовал 10,7 Гб интернет-трафика, или на 27,6% больше, чем годом ранее. Это следует из итогов финансовой и производственной деятельности компании за первые три месяца этого года. Об этом сообщает пресс-служба компании. По мнению специалистов МегаФона, клиенты компании все активнее используют интернет-сервисы, предлагаемые оператором: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в интернете. Этому способствовало дальнейшее развитие популярных сервисов и продуктов и обновление тарифной линейки «Включайся!». Маркетинговые инициативы, такие как «Купи один смартфон Samsung, получи другой бесплатно», «Гигатека» и иные предложения, направленные на рост подключений к тарифу «Включайся!» и различным сервисам передачи данных, также способствовали росту потребления услуг передачи данных и, соответственно, выручки от оказания данных услуг, считают в МегаФоне. В рамках реализации заявленной цифровой стратегии оператора все более значимым фактором роста как в клиентском, так и в корпоративном сегменте становится выручка от предоставления цифровых сервисов, включая всевозможные решения в сфере дополнительных услуг (МегаФон.ТВ, игры, музыка, прочие контент-услуги, финансовые мобильные сервисы, М2М-услуги), конвергентные и ИТ-услуги, а также услуги информационно-коммуникационных технологий. Этому тренду также способствуют услуги, оказываемые компанией в рамках госпрограммы «Цифровая экономика», такие как «Безопасный город» и «Умный город». В результате цифровая выручка за I квартал 2019 года выросла на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка МегаФона выросла на 4,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года, достигнув 80,1 млрд рублей, при этом сервисная выручка увеличилась на 2,7% и составила 72,8 млрд рублей. Рост поддержан значительными темпами роста выручки от мобильной передачи данных, которая увеличилась на 8,1% и составила 25,1 млрд руб. Таким образом, выручка от мобильной передачи данных остается основным драйвером годовых темпов роста мобильной выручки оператора. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в первом квартале 2019 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,362 млрд рублей, благодаря оптимизации розничной сети, а также росту продаж новых моделей смартфонов Samsung и Apple. Оптимизация розничной сети позволила оператору стабилизировать и увеличить выручку от продажи оборудования. Показатель OIBDA, включая положительный эффект от перехода на новый стандарт учета аренды МСФО 16, увеличился на 15,2% по сравнению с прошлым годом, до 35,2 млрд рублей. Без учета влияния МСФО 16 показатель OIBDA составил 30,2 млрд рублей. В первом квартале для продвижения интернета вещей в России МегаФон запустил масштабные сети NB-IoT в Хабаровском и Камчатском крае, а также в других регионах страны. Новыми точками на карте «Умной России» компании стали Сочи, города Калмыкии, Тульской и Рязанской областей, с руководством которых компания договорилась о долгосрочном сотрудничестве. Стратегическое соглашение между «Городскими инновационными технологиями», крупнейшим игроком на рынке управления недвижимостью на Северо-Западе России, МегаФоном и «Нэт Бай Нэт» позволит сторонам приступить к развитию сферы ЖКХ на абсолютно новых технологических принципах, предусматривающих использование современных технологий в сфере жилищных услуг, повышение качества обслуживания и формирование новых стандартов в отрасли ЖКХ в России в результате автоматизации процессов управления жилой недвижимостью и внедрения решений «Цифровой управляющей компании». ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мегафон

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