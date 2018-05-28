Хабаровск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «МегаФон» запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «Управляй». Это первый на рынке тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных и конкретных потребностей бизнеса. Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объем услуг связи в зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника. Впервые на российском рынке пользователям корпоративного тарифа станет доступен кэшбэк – накопленные бонусы можно потратить на подключение дополнительных услуг. В результате масштабного исследования более чем миллиона корпоративных абонентов, «МегаФон» создал новую линейку тарифов, которая учитывает реальные потребности клиентов с разным размером и типом бизнеса. На основе анализа больших данных оператор выделил четыре модели потребления и разработал четыре соответствующих им тарифа: для руководителей бизнеса («Управляй! Руководитель»), для ключевых сотрудников («Управляй! Менеджер»), для сотрудников, проводящих большую часть времени на рабочем месте («Управляй! Специалист»), а также для тех, кто большую часть времени находится вне офиса («Управляй! Эксперт»). Наряду с традиционными услугами, включенными в каждый из тарифных планов, – пакеты минут, трафика и смс, – новая линейка обладает рядом отличительных преимуществ. Гибкость настройки в рамках выбранной абонентской платы. Исходя из потребности корпоративных клиентов, максимально упростить процесс выбора тарифа и одновременно иметь возможность индивидуальной настройки параметров, «МегаФон» создал самый продвинутый на рынке тариф-конструктор: теперь клиент может максимально легко выбрать один из рекомендованных тарифов для каждой категории сотрудников, а также, при необходимости, индивидуально настроить необходимое соотношение «минуты-гигабайты», оставаясь в рамках выбранной абонентской платы. Бесплатные входящие звонки в Европе. Основываясь на потребностях ключевых сотрудников компании, в тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включены входящие звонки в Европе. Это поможет оставаться на связи и принимать важные звонки без риска перерасхода лимита на связь. Интернет-сервисы с обнуленным трафиком. Учитывая специфику работы разных категорий сотрудников, в каждый из четырех тарифов включен безлимитный трафик на необходимые для современного бизнеса сервисы, пользоваться которыми можно без дополнительной платы. Среди них – мессенджеры, почта, облачные хранилища, навигация. В тарифе «Управляй! Руководитель» дополнительно обнулен интернет-трафик на соцсети. Сервисы для бизнеса. Ориентируясь на необходимость хранения и быстрого доступа к большому объему информации, в тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включено «Мобильное облако», позволяющее хранить персональные и коммерческие данные в защищенном облаке, доступном с любого устройства. Также, учитывая важность защиты всей информации при ведении деловой переписки и решении бизнес-вопросов по электронной почте с мобильных устройств, в тарифы включен новый сервис «МегаФон.Антивзлом» Кэшбэк. Ориентируясь на желание клиентов инвестировать в развитие бизнеса, «МегаФон» первым на рынке корпоративных тарифов возвращает клиентам 7% от ежемесячных затрат на абонентскую плату тарифов линейки «Управляй!». Клиенты могут потратить кэшбэк на дополнительные услуги для развития своего бизнеса: «МегаФон.Таргет», «Виртуальная АТС», «Контроль кадров». При этом полученный кэшбэк не «сгорает», а накапливается ежемесячно. В дальнейшем «МегаФон» планирует расширять спектр возможностей для использования накопленного кэшбэка, дополняя программу собственными и партнерскими решениями. Персональный бюджет. Учитывая желание сотрудников пользоваться услугами, за которые работодатель платить не готов, «МегаФон» включил в линейку сервис «Персональный бюджет». Теперь сотрудник сможет самостоятельно подключать необходимые дополнительные услуги, оплачивая их со своего персонального счета. Так, сотрудники, подключенные к корпоративному тарифу, смогут использовать мобильный телефон и для личных нужд – это избавит от необходимости заводить несколько сим-карт и телефонов. – В центре нашего внимания – клиент, а персонализация решений – важный тренд, который во многом определяет российский бизнес. Три года назад «МегаФон» представил корпоративным клиентам самый первый тариф-конструктор, который был высоко оценен экспертами и клиентами. Сейчас мы запускаем новое предложение, которое будет полезно и актуально каждому представителю малого и среднего бизнеса, – прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФон» Наталья Талдыкина. – Клиент может полностью довериться нам – мы порекомендуем оптимальный тариф, но в то же время, оставим возможность гибко настроить набор функций под себя, исходя из личных потребностей. Например, для сотрудников, которые проводят много времени на встречах, мы включили в тариф больше голосового и интернет-трафика и убрали тарификацию для навигационных ресурсов, а для тех, кто работает в офисе, – сделали акцент на мессенджерах и поисковиках. Мы вдохновляемся целями и задачами наших клиентов, и я уверена, что с новой линейкой «Управляй!» от «МегаФона» наши клиенты откроют новые возможности для развития своего дела. СПРАВКА: ПАО «МегаФон» – один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: республика Бурятия, республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мегафон

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