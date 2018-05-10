Мэрия Тулуна незаконно потребовала от предпринимателя вернуть субсидию на развитие бизнеса

Тулун, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Предприниматель из Тулуна защитился в Арбитражном суде от требования мэрии о возврате субсидии, предоставленной на создание собственного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена Иркутской области.

Требование администрации обосновывалось «неисполнением целевых показателей при расходовании субсидии». Владелец производства хозяйственных перчаток, получивший деньги из местного бюджета, обратился в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

Для участия в конкурсе на получение субсидии в 400 тысяч рублей местный предприниматель предоставил в администрацию бизнес-проект. Документ соответствовал всем необходимым требованиям: в нём было обозначено, сколько предприятие заплатит налогов в случае получения субсидии, сколько рабочих мест создаст и сохранит, какую сумму выплатит сотрудникам в виде заработной платы и какое конкретно оборудование будет приобретено. Однако вместо запланированных 400 тысяч рублей органом местного самоуправления субсидия была предоставлена в сумме 300 тысяч рублей.

По итогам проведенного конкурса комиссия при местной администрации приняла решение о предоставлении субсидии. Законная процедура предполагает оценку показателей, закрепленных в бизнес-плане юридического лица. Между тем, в документе в качестве одного из целевых показателей был указан объем налоговых отчислений в размере 84 тысяч рублей. Предприниматель планировал достичь этой суммы при предоставлении субсидии в 400 тысяч рублей.

Владелец бизнеса выплатил меньше налогов, чем было предусмотрено в качестве целевого показателя, указанного в бизнес-плане, который был предоставлен на конкурс. То, что сумма субсидии уменьшена на сто тысяч рублей – учтено не было. Между тем, объем налоговых отчислений был снижен еще и потому, что предприниматель нанял на работу сотрудников, имеющих инвалидность.

Арбитражный суд принял во внимание то, что конкретная сумма налоговых отчислений не была указана в соглашении между бизнесом и властью. Также суд учел, что бизнес-план был перевыполнен – создано три новых рабочих места, а не два, как планировалось изначально. Несмотря на то, что сотрудники с инвалидностью не могли находиться на работе полный рабочий день, их заработная плата не была ниже прожиточного минимума по Иркутской области. Арбитражный суд пришел к выводу – предприниматель выполнил все условия соглашения. Администрации в удовлетворении требования о возврате субсидии было отказано.