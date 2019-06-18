Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны в сети салонов продаж МТС

Москва, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и Группа компаний МТС объявляют о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов Сбербанка в салонах розничной сети МТС по всей России. Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для перевода наличных средств на карту Сбербанка через терминалы самообслуживания или кассы салонов МТС достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Для совершения транзакции через кассу необходимо предъявить паспорт. Перевод денежных средств через терминал доступен после того, как клиент хотя бы раз обратится в кассу и пройдет идентификацию.

Минимальная сумма перевода составляет 50 рублей, максимальная сумма перевода через кассу – 100 тысяч рублей, максимальная сумма перевода через терминал – 15 тысяч рублей. Комиссия при переводах через кассу составляет 1,5% – минимум 50 рублей, максимум – 1000 рублей, комиссия при переводе через терминал – 2,99%.

Проект реализован на технологической платформе ПАО «МТС-Банк», подконтрольного оператору связи ПАО «МТС». Розничная сеть МТС насчитывает порядка 5,9 тысячи салонов по всей России.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы»:

– Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных денежных переводов. Популярность сервиса постоянно растет, и мы стремимся сделать его еще удобнее для наших клиентов, привлекая в него новых партнеров и расширяя функции. Мы приветствуем появление в ней нового партнера, Группу МТС, клиенты которого теперь могут быстро и удобно переводить наличные на карты Сбербанка.

Эдуард Иссопов, заместитель председателя правления, руководитель Блока розничного бизнеса МТС Банка:

– В салонах связи МТС постоянно расширяется спектр финансовых услуг, для чего МТС Банк как агрегатор финсервисов Группы МТС ведет активную работу с партнерами: банками, платежными системами и поставщиками услуг. Система мгновенных денежных переводов Сбербанка будет востребована клиентами в офисах продаж МТС при операциях с наличными, а в скором времени мы планируем масштабировать этот сервис и на дистанционные каналы обслуживания.

Группа компаний МТС стала шестым партнером, который подключился к экосистеме переводов Сбербанка. Ранее к экосистеме мгновенных переводов по номеру мобильного телефона присоединились такие партнеры Сбербанка, как «Тинькофф Банк», «Совкомбанк», сети салонов «Связной» и «Евросеть», WebMoney.