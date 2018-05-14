Михаил Щапов: Приангарье получит еще свыше 15 миллионов рублей при корректировке федерального бюджета на 2018 год

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), – Правительство РФ подготовило поправки к бюджету 2018 года. Ожидается, что они будут внесены в Государственную думу уже в мае. Иркутская область, исходя из поправок Минфина, получит дополнительно 15,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба депутата ГД РФ Михаила Щапова, на 19 млн рублей увеличится единая субвенция, дополнительно 7 млн мы получим на охрану и восстановление леса, еще 1,1 млн – на жилье для ветеранов, 5,4 млн на жилье для инвалидов, вырастет объем поддержки почетных доноров и творческой деятельности. Однако поддержка инвестиционного кредитования сельхозпроизводителей из федерального бюджета сократится более чем в 2 раза с 48 млн рублей до 21.

Пока что законопроект находится в стадии предварительных согласований. Михаил Щапов прокомментировал опубликованный Минфином проект поправок.

– Существенно увеличилась доходная часть бюджета – почти на 1,8 трлн рублей – до 17 трлн. Основным источником роста, по прогнозу Минфина РФ, станут дополнительные поступления от нефтегазового сектора – сразу 2,2 трлн рублей, – отметил парламентарий. – Однако расходную часть Минфин предлагает увеличить лишь на 62 млрд рублей: с 16,529 до 16,591 трлн. Таким образом, бюджет на 2018 год из дефицитного (нехватка составляла 1,3 трлн рублей) стал профицитным: теперь доходы превышают расходы на 440,6 млрд рублей.

По мнению Михаила Щапова, это излишне консервативный подход. Сверхдоходы, считает он, нужно вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.

– Есть масса статей расходов, которые хронически недофинансируются. Например, федеральная программа переселения граждан из районов Крайнего Севера, которая финансируется всего на 2% в год от потребности. При текущем темпе финансирования последние очередники получат сертификаты на жилье через 50 лет, – уверен Михаил Щапов. – Пока же мы видим обратную политику: раздел «социальная политика» в новой редакции бюджета потерял почти 53 млрд рублей (было 4,702 трлн, стало 4,649), причем 51 млрд приходится на пенсионное обеспечение. На 31 млрд сократилась статья на общегосударственные расходы.