Михаил Щапов прокомментировал законопроект об исполнении бюджета РФ за 2017 год

Москва, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по бюджету и налогам Госдумы РФ рассмотрел законопроект об исполнении федерального бюджета за 2017 год. Депутат Государственной думы от Иркутской области Михаил Щапов прокомментировал представленный документ. Как сообщает пресс-служба политика, несмотря на существенный рост доходной части, бюджет остался дефицитным, к тому же ряд расходных статей не был выполнен в запланированном объеме. Также не удалось добиться целевых показателей инвестиций в экономику, а реальные располагаемые доходы населения вновь снизились. – Доходы федерального бюджета за 2017 год выросли по сравнению с первоначально запланированными на 1,6 трлн рублей – до 15,089 трлн. Прежде всего, благодаря повышению мировых цен на углеводороды: поступления от нефтегазового сектора превысили прогнозируемые более чем на 920 млрд рублей и достигли почти 6 трлн рублей. Поступления от остальной экономики – более 9 трлн рублей, однако их прирост и в абсолютных, и в относительных цифрах оказался меньше – 679,5 млрд рублей, – отметил Михаил Щапов. – Эта сумма, по оценкам Минфина РФ, обусловлена ростом импорта, и как следствие, уплаченных таможенных пошлин, оживлением экономики и собираемостью налогов. Депутат заявил, что дополнительные доходы бюджета нефтегазового сектора до экономики и социальной сферы так и не дошли. В 2017 году Центробанк направлял сумму, превышающую доходы бюджета от продажи нефти при цене в 40 долларов за баррель, в резервный фонд. – Расходы росли в три раза медленнее доходов – с 16,2 трлн рублей до 16,7 трлн, а бюджет остался дефицитным. При этом большинство расходных статей не было исполнено в полном объеме, – заявил Михаил Щапов. – Например, расходы на национальную экономику составили только 95,3% от запланированных. Это означает, что отрасли не досчиталась свыше 120 млрд рублей государственных вложений. Политик отметил, что бюджет РФ 2017 года изначально не бы ориентирован на развитие, на стимуляцию экономического роста: расходы на национальную экономку на 2017 год были срезаны на 75 млрд еще в процессе утверждения бюджета. Но, считает депутат, и сокращенная сумма не дошла до получателей в полном объеме. Причем часть средств осталась неосвоенной, как следует из отчета Счетной палаты, из-за опозданий с принятием программ, с утверждением проектов – то есть по чисто организационным причинам. Кроме того, 2 миллиарда недополучила в 2017 году система образования, свыше 12 – здравоохранение, 38 миллиардов рублей не ушло в регионы в рамках межбюджетных трансфертов, отметил парламентарий. – На этом фоне Иркутская область выглядит неплохо. Благодаря активной работе регионального правительства и при поддержке депутатского корпуса областной бюджет получил в 2017 году в виде дотаций, а также субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 22,1 млрд рублей, что на 800 млн превышает запланированные поступления, – сказал Михаил Щапов. Однако, по мнению депутат, в целом политика федерального центра в отношении субъектов вызывает вопросы. Он напомнил, что именно в 2017 году у регионов забрали 1% налога на прибыль и четверть от акциза на нефтепродукты – Иркутская область только на этом потеряла около 2 млрд рублей. Кроме того, с 2015 года правительство РФ проводит налоговый маневр – поэтапное сокращение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным увеличением налога на добычу полезных ископаемых на нефть и газовый конденсат. Это, по словам Михаила Щапова, ведет к снижению прибыли нефтедобывающих компаний, а значит, и суммы налога на прибыль, который в основном идет регионам. – В целом отчет наглядно подтверждает тот факт, что федеральный центр не добился планируемых показателей ни в экономическом росте, ни в инвестиционной политике, и в целом не ориентирован на интересы людей – в 2017 году реальные доходы населения упали на 1,7% (а всего за последние три года – на 10,4%), хотя реальная зарплата, по статистике, выросла на 2,9 %. То есть рост цен, тарифов, налоговой нагрузки «съел» это повышение, – сказал депутат. – Безусловно, все это скажется на экономической активности в 2018 году, что, в свою очередь, ставит под вопрос исполнение новых указов президента РФ о повышении уровня жизни россиян. И по большому счету, мы снова возвращаемся к тому, что вся надежда Минфина сводится к нефтегазовому сектору. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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