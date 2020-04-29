Михаил Щапов: в Госдуме рассмотрят предложения сельхозпроизводителей Иркутской области по поддержке отрасли во время эпидемии

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - заседание рабочей группы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в отрасли сельского хозяйства, которую возглавил депутат от Иркутской области Михаил Щапов, состоялось 29 апреля. Как сообщает пресс-служба депутата, эта группа действует в рамках комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства при Государственной думе РФ, созданной по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Группа подготовила перечень предложений по мерам поддержки отрасли в связи с последствиями пандемии. В составе рабочей группы более двадцати экспертов. В нее вошли представители Минсельхоза РФ, Корпорации МСП, ряда федеральных объединений сельхозпроизводителей. От Иркутской области в рабочую группу включены представители министерства сельского хозяйства, комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания и Агропромышленного союза региона. – Сейчас сельхозпроизводителей почти не слышно. Отчасти это понятно – началась посевная. Вместе с тем, мы должны понимать, что кризис уже бьет по сельхозпроизводителям, а скоро ударит в полную силу, несмотря на то, что сельхозотрасль сейчас официально не признана пострадавшей от пандемии. Спад потребления может негативно отразиться на выручке. Поэтому дополнительная поддержка отрасли будет необходима. На сельхозпредприятиях лежит огромная ответственность и нагрузка по обеспечению продовольствием граждан и конечно мы не можем позволить, чтобы в этой отрасли были серьезные сбои. Поэтому наша группа работает на опережение, старается уже сейчас отработать возможные проблемы и найти их решения. Мы уже получили от участников группы более 20 страниц с предложениями мер поддержки малым и средним предприятиям в сельхозотрасли, – пояснил Михаил Щапов По словам депутата, все представители отрасли – и в регионе, и на федеральном уровне – согласились с тем, что сельское хозяйство, по крайней мере, ряд направлений необходимо включать в список пострадавших отраслей. Многие хозяйства, в том чисел КФХ и кооперативы, уже сегодня столкнулись с падением спроса на их продукцию. Во-первых, потому что оказались перекрыты каналы продаж. Большинство фермеров и кооперативов продавали свою продукцию через рынки, ярмарки, которые сейчас закрыты. Закрыты сейчас и школы, куда МСП также поставлял овощи, молочную и мясную продукцию по муниципальным контрактам. Во-вторых, население ввиду финансовых сложностей сократило потребление «необязательной» продукции вроде тепличных овощей, перешло с фермерской продукции на более дешевую от крупных производителей. Это повлекло снижение объемов закупки такой продукции торговыми сетями. Между тем, обязательства по зарплатам и платежам у предприятий остаются. Учитывая, что в сельском хозяйстве априори много ручного труда, это огромные расходы. Поэтому необходимы отсрочки по налогам и взносам хотя бы для микро и малых предприятий отрасли. Так, например, в итоговую резолюцию рабочей группы вошли предложения Минсельхоза Иркутской области, который считает необходимым разработать систему субсидирования лизинговых платежей для субъектов МСП в сельском хозяйстве за счет федерального бюджета. Также региональное министерство предлагает ввести отсрочку платежей и реструктуризацию задолженности по кредитным и лизинговым договорам, увеличить предельное значение среднесписочной численности работников для малых предприятий АПК до 500 человек, продлить срок действия свидетельств о регистрации сельскохозяйственных животных и другие меры. Представители тепличных хозяйств Иркутской области предложили включить в список мер пункт о субсидировании тарифа на электроэнергию для таких хозяйств либо о приравнивании стоимости электричества к тарифу для населения. Также предложено ввести мораторий на выплату основного долга и процентов по инвестиционным кредитам (в том числе льготным) на создание и модернизацию/реконструкцию предприятий защищенного грунта сроком не менее, чем на 1 год. Агропромышленный союз Иркутской области предложил разработать государственную программу по поддержке строительства и реконструкции молочно-товарных ферм и откормочных площадок, создать систему льготного кредитования перерабатывающих предприятий и цехов, модернизировать механизм ввода в сельскохозяйственный оборот невостребованных земельных долей с целью обеспечить более рациональное и эффективное использование сельскохозяйственных земельных ресурсов. Также представители отрасли из Иркутской области заявили о резко увеличившейся стоимости удобрений, ветеринарных препаратов, семян, запчастей и оборудования с импортной составляющей из-за резко изменившегося курса рубля. Было предложено обнулить пошлины на ввоз таких товаров, либо компенсировать разницу в цене, чтобы избежать роста себестоимости молока, мяса, овощей внутри страны. С другой стороны, аграрии попросили наладить мониторинг цен на ГСМ и минеральные удобрения. Изменение курса рубля сделало более привлекательным экспорт тех же удобрений, из-за чего на внутреннем рынке наметилась тенденция к их дефициту и удорожанию. – Эти и целый перечень других предложений мы свели в единый список, систематизировали, дополнили и передали в думскую комиссию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Эти предложения должны лечь в основу правительственных решений, новых законов и решений правительства РФ. Сейчас наша задача, добиться их реализации в максимально сжатые сроки, – отметил руководитель рабочей группы, депутат Госдумы Михаил Щапов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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