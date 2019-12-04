Михаил Щапов выступил модератором круглого стола об угрозе «цифровой» безработицы в России

Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне, 3 декабря, в Госдуме прошел круглый стол, посвященный угрозе «цифровой» безработицы в России. В обсуждении приняли участие эксперты и представители общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба депутата Михаила Щапова, который выступил модератором мероприятия. Михаил Щапов во вступительном слове отметил, что в информационном пространстве, в экспертных обсуждениях, в ведомственных программах много говорится о возможностях цифровизации, но не о ее рисках и издержках. – По оценкам экспертов, в ближайшие 10-20 лет исчезнут около 50% профессий. Роботизация, развитие искусственного интеллекта, внедрение технологий, вроде блокчейна, приведут к колоссальному высвобождению рабочих рук. Анализ этих рисков и издержек столь же важен, как и меры по ускорению цифровизации экономики. Более точное осознание рисков и издержек позволит лучше подготовиться, сделать трансформацию рынка труда более мягкой, поможет гражданам нашей страны лучше подготовиться к новым условиям жизни, – подчеркнул депутат. Основатель и президент SuperJob Алексей Захаров оценил потенциальные риски «цифровой» безработицы. По его словам, количество рабочих мест в операционно-учетных подразделениях не растет уже давно, а предложение для бухгалтеров снижается. – Если крупнейшие компании примут решения об электронном документообороте, в течение трех месяцев большинство бухгалтеров потеряет работу. Их более миллиона человек, – сказал он. Также Алексей Захаров отметил, что при внедрении технологии автопилотов почти 90% профессиональных водителей – до 900 тысяч человек – могут потерять работу уже в ближайшие годы. Часть – за счет беспилотников, часть – за счет такси и каршеринга. Председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин сообщил, что его коллег цифровизация уже сделала фактически безработными: – 1 млн таксистов в стране и 750 тысяч из них работают в рамках гражданско-правовых договоров с агрегаторами. Они никак не защищены, у них нет социальных гарантий, пенсионных отчислений и при этом 12-ти часовой рабочий день. Когда придут автомобили с автопилотом, этих людей просто выкинут из отрасли. Зампред профсоюза работников агропромышленного комплекса Галина Юрова отметила, что уже сейчас ее отрасль сильно меняется под влиянием цифровых технологий: – За пять лет, по данным Росстата, количество работающих в сельском хозяйстве сократилось на 29%, в пищевой промышленности – на 15%. Идёт сокращение на концевых операциях, где людей можно заменить робототехникой. – Самый главный риск для рынка труда – это алгоритмизация. Те виды деятельности, которые можно описать алгоритмами, исчезнут. В медицине, например, роботы оказываются более эффективными диагностами, чем люди. Боты пишут картины, пишут музыку и делают это интереснее, чем люди. Почти нет деятельности, которая не описывается алгоритмами, – отметил профессор кафедры управления рисками и страхования МГИМО Владимир Осипов. Научный сотрудник центра анализа компетенций и стандартов РАНХиГС Александра Коваль привела данные, что в результате цифровизации экономики до 14% рабочих мест могут быть автоматизированы. – По нашим опросам, шесть из 10 людей уже сейчас не отвечают требованиям цифровой экономики, – заявила она. Однако, по мнению директора Института проблем рынка РАН Валерия Цветкова, «цифровая» безработица – это естественный процесс, и он не несет серьезных угроз. – Думать сегодня надо не о том, как сохранить малоэффективные рабочие места, которые уже не соответствуют новому уровню развития производительных сил, а о том, как создать условия для подготовки новых специалистов, которых сегодня просто не хватает, а через 10 лет будет уже катастрофически не хватать, – считает он. Более оптимистичен был президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль: – «Цифра» сама по себе землю пахать не будет. И скважину бурить не будет. Мы в нашем нефтегазовом комплексе 50 лет назад начали внедрять АСУ ТП, но это не уменьшило количество работающих людей. Сегодня есть целые нефтяные промыслы без людей. Но освободившиеся люди работают в офисе. В целом работников меньше не стало. С ним солидарен и председатель комитета Российского союза строителей по цифровизации в области строительства и проектирования: «У нас все позитивно. Строительная отрасль готова будет принять всех таксистов и бухгалтеров, которые освободятся». Подводя итоги, Михаил Щапов отметил, что необходимо начать вырабатывать совершенно новую государственную политику в сфере управления рынком труда, которая будет учитывать риски и угрозы цифровизации. – То, что на языке экспертов называется «трансформация рынка труда», для конкретной семьи, которая потеряет источник дохода, станет трагедией. Необходимо искать возможности для смягчения эффектов от цифровизации для людей, помогать им пережить эти сложные времена. Парламентарий предложил провести в феврале еще одну встречу, где как раз будет обсуждаться, какой может стать новая парадигма государственной политики в сфере рынка труда, и какие могут быть внесены конкретные изменения в законодательство. 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михаил щапов

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