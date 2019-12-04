ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Экономика / Бизнес
04.12.2019

Михаил Щапов выступил модератором круглого стола об угрозе «цифровой» безработицы в России

Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне, 3 декабря, в Госдуме прошел круглый стол, посвященный угрозе «цифровой» безработицы в России. В обсуждении приняли участие эксперты и представители общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба депутата Михаила Щапова, который выступил модератором мероприятия.

Михаил Щапов во вступительном слове отметил, что в информационном пространстве, в экспертных обсуждениях, в ведомственных программах много говорится о возможностях цифровизации, но не о ее рисках и издержках.

– По оценкам экспертов, в ближайшие 10-20 лет исчезнут около 50% профессий. Роботизация, развитие искусственного интеллекта, внедрение технологий, вроде блокчейна, приведут к колоссальному высвобождению рабочих рук. Анализ этих рисков и издержек столь же важен, как и меры по ускорению цифровизации экономики. Более точное осознание рисков и издержек позволит лучше подготовиться, сделать трансформацию рынка труда более мягкой, поможет гражданам нашей страны лучше подготовиться к новым условиям жизни, – подчеркнул депутат.

Основатель и президент SuperJob Алексей Захаров оценил потенциальные риски «цифровой» безработицы. По его словам, количество рабочих мест в операционно-учетных подразделениях не растет уже давно, а предложение для бухгалтеров снижается.

– Если крупнейшие компании примут решения об электронном документообороте, в течение трех месяцев большинство бухгалтеров потеряет работу. Их более миллиона человек, – сказал он.

Также Алексей Захаров отметил, что при внедрении технологии автопилотов почти 90% профессиональных водителей – до 900 тысяч человек – могут потерять работу уже в ближайшие годы. Часть – за счет беспилотников, часть – за счет такси и каршеринга.

Председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин сообщил, что его коллег цифровизация уже сделала фактически безработными:

– 1 млн таксистов в стране и 750 тысяч из них работают в рамках гражданско-правовых договоров с агрегаторами. Они никак не защищены, у них нет социальных гарантий, пенсионных отчислений и при этом 12-ти часовой рабочий день. Когда придут автомобили с автопилотом, этих людей просто выкинут из отрасли.

Зампред профсоюза работников агропромышленного комплекса Галина Юрова отметила, что уже сейчас ее отрасль сильно меняется под влиянием цифровых технологий:

– За пять лет, по данным Росстата, количество работающих в сельском хозяйстве сократилось на 29%, в пищевой промышленности – на 15%. Идёт сокращение на концевых операциях, где людей можно заменить робототехникой.

– Самый главный риск для рынка труда – это алгоритмизация. Те виды деятельности, которые можно описать алгоритмами, исчезнут. В медицине, например, роботы оказываются более эффективными диагностами, чем люди. Боты пишут картины, пишут музыку и делают это интереснее, чем люди. Почти нет деятельности, которая не описывается алгоритмами, – отметил профессор кафедры управления рисками и страхования МГИМО Владимир Осипов.

Научный сотрудник центра анализа компетенций и стандартов РАНХиГС Александра Коваль привела данные, что в результате цифровизации экономики до 14% рабочих мест могут быть автоматизированы.

– По нашим опросам, шесть из 10 людей уже сейчас не отвечают требованиям цифровой экономики, – заявила она.

Однако, по мнению директора Института проблем рынка РАН Валерия Цветкова, «цифровая» безработица – это естественный процесс, и он не несет серьезных угроз.

– Думать сегодня надо не о том, как сохранить малоэффективные рабочие места, которые уже не соответствуют новому уровню развития производительных сил, а о том, как создать условия для подготовки новых специалистов, которых сегодня просто не хватает, а через 10 лет будет уже катастрофически не хватать, – считает он.

Более оптимистичен был президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль:

– «Цифра» сама по себе землю пахать не будет. И скважину бурить не будет. Мы в нашем нефтегазовом комплексе 50 лет назад начали внедрять АСУ ТП, но это не уменьшило количество работающих людей. Сегодня есть целые нефтяные промыслы без людей. Но освободившиеся люди работают в офисе. В целом работников меньше не стало.

С ним солидарен и председатель комитета Российского союза строителей по цифровизации в области строительства и проектирования: «У нас все позитивно. Строительная отрасль готова будет принять всех таксистов и бухгалтеров, которые освободятся».

Подводя итоги, Михаил Щапов отметил, что необходимо начать вырабатывать совершенно новую государственную политику в сфере управления рынком труда, которая будет учитывать риски и угрозы цифровизации.

– То, что на языке экспертов называется «трансформация рынка труда», для конкретной семьи, которая потеряет источник дохода, станет трагедией. Необходимо искать возможности для смягчения эффектов от цифровизации для людей, помогать им пережить эти сложные времена.

Парламентарий предложил провести в феврале еще одну встречу, где как раз будет обсуждаться, какой может стать новая парадигма государственной политики в сфере рынка труда, и какие могут быть внесены конкретные изменения в законодательство.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Ипотечная ярмарка пройдет в Иркутске04.12.2019
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Об ипотеке по сниженным процентным ставкам расскажет Байкальский банк ПАО Сбербанк на ипотечной ярмарке в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Благодарность Байкальскому банку вручили за поддержку региональной прессы04.12.2019
Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председателю Байкальского банка ПАО Сбербанк Александру Абрамкину вручена благодарность губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Михаил Щапов выступил модератором круглого стола об угрозе «цифровой» безработицы в России04.12.2019
Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне, 3 декабря, в Госдуме прошел круглый стол, посвященный угрозе «цифровой» безработицы в России. В обсуждении приняли участие эксперты и представители общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба депутата Михаила Щапова, который выступил модератором мероприятия.
Бюджет Иркутской области на 2020 год принят во втором чтении 04.12.2019
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бюджет Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят во втором чтении Законодательным собранием региона. Вопрос обсуждался 4 декабря на сессии областного парламента.
Мэрия: дума Иркутска до сих пор не направила поправки к проекту бюджета на 2020 год04.12.2019
-2020-
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска, которые 28 ноября 2019 года не приняли проект муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и отправили его на доработку, до сих пор не представили своих поправок к главному финансовому документу областного центра. Об этом со ссылкой на руководителя аппарата администрации Иркутска Ларису Краснопёрову сообщает пресс-служба мэрии.
Из Илимского лесничества уже третий год не вывозят больную древесину04.12.2019
2019-12-04-04-09-12
Усть-Илимский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская природоохранная прокуратура выявила нарушения лесного законодательства при проведении Лесхозом Иркутской области сплошных санитарных рубок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сбербанк показал двукратный рост мезонинных сделок04.12.2019
Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Сбербанк закрыл и одобрил мезонинных сделок на сумму более 80 млрд рублей, с учетом связанных кредитов общий объём сделок превысил 300 млрд рублей. Количество мезонинных сделок более чем в два раза превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сбербанк запустил проект #ЯЭТОМОГУ, чтобы сделать мир доступнее для людей с инвалидностью04.12.2019
Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, Сбербанк запустил проект #ЯЭТОМОГУ, благодаря которому любой человек с инвалидностью может поделиться с банком своими идеями о том, как сделать мир доступнее и удобнее. Самые интересные предложения будут реализованы.
Проект бюджета Иркутской области на 2020-2022 годы рекомендуют принять во втором чтении04.12.2019
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект бюджета Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов рекомендовано принять на сессии регионального парламента во втором чтении и продолжить работу над ним в третьем чтении. Такое решение было принято 3 декабря на заседании профильного комитета ЗС.
Бюджет ТФОМС Иркутской области на 2020-2022 годы предлагают принять во втором чтении03.12.2019
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), – На заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области 3 декабря рекомендовали принять проект бюджета Территориального фонда медицинского страхования региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годов во втором чтении.
В Иркутской области заготовили уже около шести тонн сосновых шишек03.12.2019
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутской области продолжается заготовка и переработка семян сосны. Собрано уже около шести тонн сосновой шишки, при этом из одной тонны можно получить 10-15 килограммов семян.
«Иркутская энергосбытовая компания» предупреждает клиентов об использовании названия компании третьими лицами03.12.2019
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» («Иркутскэнергосбыт») просит своих партнеров и клиентов при взаимодействии и заключении договоров обратить внимание на точность данных компании (ФИО директора, банковские реквизиты) в связи с появлением компаний-клонов.
Экономическое состояние УКС Иркутска и его перспективы обсудили на слушаниях в гордуме03.12.2019
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На депутатских слушаниях в думе Иркутска 29 ноября обсудили экономическое состояние городского Управления капитального строительства. По итогам обсуждения было решено создать рабочую группу для рассмотрения перспектив и путей развития предприятия.
Внесены поправки ко второму чтению бюджета Иркутской области на 2020-2022 годы03.12.2019
-2020-2022-
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес поправки ко второму чтению областного бюджета на 2020-2022 годы. За счет дополнительных вливаний из федерального центра доходная часть должна увеличиться на 7,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы региона.
СМИ: дан старт поставкам газа из России в Китай по «Силе Сибири»02.12.2019
2019-12-02-09-52-06
Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», сообщает РИА Новости.
АНХК подтвердила соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов02.12.2019
2019-12-02-02-46-14
Ангарск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарская нефтехимическая компания подтвердила соответствие интегрированной системы менеджмента качества, экологии профессионального здоровья и безопасности требованиям международных стандартов благодаря успешно пройденному ресертификационному аудиту.
В России могут разрешить продавать вино после 23:0002.12.2019
Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Время продажи отечественного вина в России предложили продлить. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), передают argumenti.ru.
Антон Логашов заявил, что в ТОСЭР Тулуна предложено установить 40 видов экономической деятельности30.11.2019
Тулун, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Обсуждение работы созданных территорий опережающего экономического развития прошло 30 ноября в формате видеоконференции с полномочным представителем президента РФ в СФО Сергеем Меняйло. С докладом об Иркутской области выступил заместитель председателя правительства региона Антон Логашов.
В Иркутской области в 2019 году открылись два цеха по производству сухого молока29.11.2019
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Два цеха по производству сухого молока введены в эксплуатацию на предприятиях Иркутской области в 2019 году.
В Тулуне с 2020 года заработает ТОСЭР29.11.2019
-2020-
Тулун, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Документ о создании в Тулуне территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) подписан. Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Ольга Носенко намерена заняться вопросом эффективности использования средств Фондом капремонта Приангарья29.11.2019
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание комитета по собственности и экономической политике состоялось в преддверии 24 сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая пройдет 4 декабря.
Проект закона о нормативах в сфере образования рассмотрел комитет по социально-культурному законодательству ЗС Приангарья29.11.2019
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания региона будут настаивать на обеспечении финансирования заработной платы работников образования Иркутской области в полном объеме, в том числе с учетом ее повышения.
Суд признал министерство лесного комплекса Иркутской области виновным в бездействии29.11.2019
Осинский район, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области обязали заняться лесоустройством на территории Осинского района.
Иркутская область готовит свои предложения в федеральный закон об инвестициях и инвестпроектах29.11.2019
2019-11-29-05-26-35
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область готовит свои предложения в федеральный закон об инвестициях и инвестпроектах. Основные вопросы обсудили депутаты Заксобрания, представители правительства Иркутской области, а также руководители крупных предприятий региона на круглом столе 29 ноября 2019 года.
В рамках СЕО-клуба партнерам рассказали о возможностях экосистемы Сбербанка29.11.2019
Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты Сбербанка и дочерних компаний банка поделились с партнерами информацией о новейших подходах и решениях в организации современных рабочих процессов и возможностях цифровых приложений.
«Зеленый день» стал одной из самых массовых акций в стране29.11.2019
Москва, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк подвел итоги акции «Зеленый день», приуроченной к 178-летию банка, которое отмечалось 12 ноября, сообщает пресс-служба банка.
Сбербанк снижает ставку на рефинансирование ипотеки29.11.2019
Москва, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков, которое составило 0,5 п.п.
В Сбербанк Онлайн можно удобно собрать деньги и разделить чек29.11.2019
Москва, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил новый сервис «Собрать деньги и разделить чек» в разделе «Диалоги» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
Сбербанк выяснил, как копят россияне при помощи НСЖ29.11.2019
Москва, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За первые десять месяцев 2019 года клиенты «Сбербанк страхование жизни», дочерней компании Сбербанка, заключили около 160 тысяч новых договоров накопительного страхования жизни – почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 29 ноября 2019 года29.11.2019
tek291119
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»28.11.2019
Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон запустил цифровую платформу «МегаФон-КАРГО» – автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом, который позволяет отправлять грузы любого масштаба – от коробки до фуры – по всей России. Разработчиком платформы является Mail.ru Group. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.
"Беру" и "Сберлогистика" подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса28.11.2019
Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Маркетплейс Беру и компания Сберлогистика подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Депутаты думы Иркутска настояли на льготе по налогу на имущество для малого бизнеса28.11.2019
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска приняли решение о предоставлении льготы по налогу на имущество для малых предпринимателей.
Ипотечные заемщики получают выгодные условия кредитования после выхода на пенсию28.11.2019
Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках пенсионной ступени ипотечные клиенты Сбербанка могут воспользоваться специальным графиком платежей по кредиту после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба банка.
На БрАЗе появились новые экологичные электропогрузчики28.11.2019
2019-11-28-06-27-59
Братск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На БрАЗ поступили новые экологичные погрузчики, которые работают на литий-ионных батареях. В отличие от дизельной техники, новым машинам не требуется топливо и, соответственно, не образуются выхлопные газы.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске