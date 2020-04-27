Михаилу Мишустину направлены предложения по поддержке предпринимателей и СОНКО в период пандемии

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о мерах поддержки малых и средних предприятий (МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба ЕР, Дмитрий Медведев отметил, что партия организовала широкое экспертное обсуждение актуальных проблем, с которыми сталкиваются представители МСП и СОНКО в период пандемии. В нем приняли участие представители федеральных министерств, предприятий бизнеса и общественных организаций.

– Прошу вас рассмотреть и по возможности учесть в работе правительства РФ по подготовке дополнительных мер поддержки как малых и средних предприятий, так и социально ориентированных некоммерческих организаций предлагаемый партией «Единая Россия» комплекс мер, – говорится в обращении председателя партии.

В частности, среди предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства – изменение механизмов отнесения субъектов предпринимательской деятельности к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, расширение перечня таких отраслей экономики, распространение «налоговых каникул» не только на субъектов МСП, но и на все предприятия из пострадавших от пандемии отраслей и другие меры.

В качестве мер поддержки СОНКО предлагается: предоставить финансовую помощь наиболее пострадавшим из них от пандемии на выплату зарплат сотрудникам, предусмотреть льготные кредиты под 0% на эти цели, разрешить отсрочку уплаты всех видов налогов за исключением НДС, ограничить размер эквайринговых комиссий для онлайн-пожертвований в благотворительные фонды на уровне не более 1% и другие.

Отметим, ранее секретарем Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», депутатом Государственной Думы Сергеем Соколом был направлен пакет предложений в адрес председателя профильной межфракционной комиссии Государственной Думы Дмитрия Сазонова о необходимости оперативных действий на федеральном уровне по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса в связи с ухудшающейся экономической ситуацией.

Сергей Сокол не раз подчеркивал, что при принятии решений по вопросам помощи малому и среднему бизнесу необходимо учесть мнение предпринимателей Приангарья. Кроме этого, Сергей Сокол поддержал инициативу о предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным НКО.

– Помощь должна дойти до людей, это принципиально. Негативные экономические последствия в связи с введением режима всеобщей самоизоляции происходят уже сейчас и с помощью откладывать нельзя, - заключил Сергей Сокол.

В министерстве экономического развития поддержали предлагаемые «Единой Россией» меры помощи некоммерческим организациям в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, принято решение о расширении перечня социально ориентированных НКО, которые будут платить страховые взносы по ставке 20%, снижении для некоммерческих организаций требований при предоставлении субсидий и ряде других мер.

Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел серию онлайн-встреч с представителями бизнес-сообщества и некоммерческих организаций на площадке Ситуационного центра партии. Темой обсуждения стала поддержка этих отраслей в период пандемии коронавируса. В частности, учтены предложения экспертов Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентства стратегических инициатив, Российского совета торговых центров, представителей гостиничного и ресторанного бизнеса. Предложения по поддержке некоммерческого сектора выработаны при участии Общественной палаты России, ассоциации «Благотворительное собрание «Все вместе», Центра лечебной педагогики, сети частных детских садов и школ, Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, благотворительного фонда «Подари жизнь», движений «Волонтерская Рота Боевого Братства» и «Волонтеры Победы».