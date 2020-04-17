Миллион тонн зерна и зернобобовых планируют собрать с полей Иркутской области в этом году

Иркутский район, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Такие планы озвучил 17 апреля исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев на встрече с аграриями региона, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Игорь Кобзев посетил сельхозтерриторию Иркутского государственного аграрного университета. В ведении учебного заведения находится 100 гектаров опытных полей, где сотрудники и студенты университета выводят новые сорта картофеля и зерновых культур, которые отлично зарекомендовали себя в сибирском климате.

На встрече министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков отметил, что подготовка к весенним полевым работам идет по плану. Посевная кампания в Иркутской области начнется вовремя, в некоторых хозяйствах она уже стартовала. Готовность техники на сегодняшний день составляет 94%.

– Единственное, что сейчас вызвало повышение цен на продукты – это стоимость топлива. Также подросли цены на минеральные удобрения. Это обусловлено ситуацией на валютном рынке. Многие наши производители используют импортные составляющие: оборудование, запчасти, упаковку. Это приводит к удорожанию товаров. Но на недавнем совещании мы решили на ближайшие месяцы зафиксировать цены на социально значимые продукты в Приангарье, – рассказал министр сельского хозяйства области.

Глава региона подчеркнул, что режим самоизоляции не должен повлиять на проведение всех сельскохозяйственных работ. Продовольственная безопасность региона – в приоритете.

– Мы должны обеспечивать регион своей сельскохозяйственной продукцией и не можем допустить дефицита каких-либо продовольственных товаров, – отметил Игорь Кобзев.