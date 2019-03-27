Миндруд предложил рассчитывать пенсию, исходя из реальной продолжительности жизни

Москва, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство труда и социальной защиты РФ решило рассчитывать накопительную пенсию, основываясь на данных продолжительности жизни пенсионеров на конкретный год, а не на официальных статистических данных об уровне смертности.

Ведомство опубликовало документ законопроекта на официальном портале нормативно-правовых актов, сообщают « Аргументы недели ».

– В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас размер накопительной пенсии определяется на основе официальных данных уровня смертности россиян, соответственно мужчин и женщин, в возрасте от 55 и 60 лет. В результате чего правительством устанавливаются размер выплаты, – сообщает РИА Новости.

Поэтому, исходя из увеличения продолжительности жизни россиян, определение ожидаемых выплат при использования статистических данных смертности в этот возрастной период «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».

В результате чего, Минтруд предлагает внести изменения в существующий закон в части о расчете пенсионных накоплений в возрасте от 55 и 60 лет изменения.