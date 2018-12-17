Минэконом Приангарья: Иркутская область – среди лидеров по росту инвестиций в Сибири

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - По итогам января-сентября 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области составил 193,5 млрд рублей. Как отмечают в Минэкономразвития Приангарья, в целом по стране в 2018 году наблюдаются позитивные тенденции в сфере инвестиционной привлекательности. Согласно последним данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по итогам девяти месяцев 2018 года увеличился на 4,1%. Одним из субъектов РФ с высокой инвестиционной активностью является Иркутская область, отмечают в ведомстве. По итогам января-сентября 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области составил 193,5 млрд рублей. По этому показателю область занимает второе место в Сибирском федеральном округе. На ее долю приходится 18,6% суммарного объема инвестиций в основной капитал в СФО. В пересчете на душу населения объём инвестиций в основной капитал составил 88,5 тысячи рублей на человека, что существенно выше и общероссийского показателя (69,6 тысячи рублей на человека) и показателя по Сибирскому федеральному округу в целом (54 тысячи рублей на человека). Иркутская область входит в первую двадцатку среди всех регионов РФ по объему инвестиций в основной капитал на душу населения. Среди позитивных аспектов можно назвать повышение темпов роста инвестиций в Иркутской области, пишут в министерстве. По итогам трех кварталов 2018 года объем инвестиций в основной капитал в регионе вырос на 6%, что выше, чем по стране в целом и в Сибирском федеральном округе. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года темпы роста инвестиций в основной капитал увеличились на 1,5 процентных пункта. Наибольший объем инвестиционных вложений приходится на добычу полезных ископаемых, транспортировку и хранение, а также обрабатывающие производства. Согласно данным министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского, наибольший рост наблюдается в обрабатывающих производствах, где объем инвестиций за девять месяцев 2018 года увеличился в 2,2 раза по сравнению аналогичным периодом 2017 года. В обрабатывающей сфере существенный прирост показало производство прочих транспортных средств и оборудования. Рост объема инвестиций обусловлен продолжением реализации проектов, находящихся в активной стадии. Среди наиболее крупных по объему инвестиций реализуемых проектов в добыче полезных ископаемых являются полномасштабная разработка Верхнечонского месторождения в Катангском районе и проект эффективного использования газа Ярактинского и Марковского нефтегазоконденсатных месторождений в Усть-Кутском районе, общим объемом инвестиций более 150 млрд рублей каждый. В сфере обрабатывающих производств реализуются проекты модернизации производства АО «Группа «Илим» в Иркутской области, строительства деревообрабатывающего комплекса в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района, модернизации нефтехимического производства АО «АНХК», строительства Тайшетского алюминиевого завода и ряд других. Кроме того, существует ряд проектов намеченных к реализации. Среди них разработка и освоение золоторудного месторождения «Сухой Лог», освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения и строительство участка газопровода Ковыкта-Чаянда, создание фармацевтического промышленного технопарка в Усолье-Сибирском. В структуре инвестиций в основной капитал преобладают собственные средства, что свидетельствует о благоприятной оценке перспектив развития экономики собственниками бизнеса. По итогам девяти месяцев 2018 года на долю собственных средств приходится 63,7% суммарного объема инвестиций в основной капитал в Иркутской области. Позитивное влияние на инвестиционную привлекательность области оказывает устойчивость бюджетной системы и низкий уровень долговой нагрузки. За девять месяцев 2018 года государственный долг Иркутской области снизился на 32,3% и на 1 октября 2018 года составил 12 млрд 585,6 млн рублей. В рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки по итогам 9 месяцев 2018 года, подготовленном Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», Иркутская область занимает 12 место среди всех субъектов РФ и второе в Сибирском федеральном округе. Отношение государственного долга Иркутской области на 1 октября 2018 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за 12 месяцев (с 1 сентября 2017 года по 1 сентября 2018 года) составило 9,9%. Это на 6,4 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Помимо сокращения объемов государственного долга снижению уровня долговой нагрузки способствует рост доходов областного бюджета. По итогам десяти месяцев 2018 года доходы областного бюджета Иркутской области выросли на 17,7%. Рост суммарных доходов был обусловлен повышением налоговых и неналоговых доходов, которые преобладают в структуре доходов областного бюджета, что свидетельствует о высоком уровне бюджетной обеспеченности. По итогам января-октября 2018 года на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 86,6% суммарных доходов областного бюджета. По этому показателю Иркутская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе. Налоговые и неналоговые доходы Иркутской области за десять месяцев 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 19,4%, а их доля в структуре доходов областного бюджета увеличилась на 1,2 процентных пункта. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... евгений орачевский

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