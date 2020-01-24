Минлеса Иркутской области остановило рубки в региональных заказниках

Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области в судебном порядке остановило рубки леса в региональных заказниках. Об этом на тематическом форуме в прокуратуре Иркутской области 22 января сообщил и.о. главы Минлеса Приангарья Дмитрий Петренев.

Он пояснил, что эти рубки осуществлялись по 10 договорам. Сейчас министерство расторгает договоры и дополнительные соглашения на рубки защитных лесов. На сегодняшний день в Иркутской области уничтожено 5,5 млн кубометров лесов этой категории на площади более 23 тысяч гектаров. Ущерб государству от этой деятельности, по данным Рослесхоза, составил 44 млрд рублей.

Первый заместитель межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин, со своей стороны добавил, что если рубка лесных насаждений происходит в региональных заказниках на ООПТ при условии, что часть этой территории предоставлена в аренду, то арендные отношения в этих случаях прекращаются. Исключение – если по той или иной причине будет снят статус заказника, например, по инициативе органов власти или предпринимательского сообщества.

– Мы говорим о том, что наши заказники, особенно те, которые находятся ближе к Байкалу, являются резервацией для защиты экосистемы. Их описания свидетельствуют, что там находятся уникальные объекты флоры и фауны. Поэтому позиция прокуратуры однозначна: заготовки древесины на этих участках быть не может, – заявил Алексей Калинин.