Минлеса Иркутской области с 2020 года намерено сделать лесовосстановление одним из основных направлений работы

Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области к 1 марта 2020 года представит врио губернатора региона Игорю Кобзеву концепцию развития лесного фонда Приангарья, анализ его состояния и план действий. Об этом 22 января на тематическом форуме в прокуратуре Иркутской области сообщил и.о. главы Минлеса Дмитрий Петренев.

Напомним, на четвертом открытом форуме «Лес – главное богатство Восточной Сибири: баланс интересов экологии и экономики» он заявил, что министерство совершило «перезагрузку» и намерено работать по-новому. Одно из основных направлений этой деятельности – лесовосстановление, которое, по словам Дмитрия Петренева, было во многом забыто и упущено в регионе в последние годы.

– Действующие и планируемые к реализации инвестиционные проекты в обязательном порядке предполагают финансирование строительства новых лесопитомников, развитие семеноводства, выращивание саженцев ценных пород деревьев, применение научного потенциала в этой сфере. Лесовосстановление должно стать успешным бизнесом для многих предпринимателей. Мы планируем привлечь туда как частные, так и государственные инвестиции, – заявил и.о. министра лесного комплекса.

Отметим, на текущую нехватку в регионе лесопитомников жаловались и представители бизнес-сообщества. Так, например, в Усть-Илимском районе лесовосстановления практически не происходит: саженцев не хватает, а 90% тех, которые закупают в других районах Иркутской области, не приживаются из-за иного состава почвы. Дмитрий Петренев пообещал предпринимателям, что министерство займется решением этой проблемы.

Между тем, по словам зампрокурора Иркутской области Романа Шергина, акцент на лесовосстановление смещен, в том числе, и благодаря требованиям надзорных органов.

– Мы будем добиваться, чтобы документы о лесовосстановлении не фальсифицировались, а эффективно отражали состояние дел, – заявил он.