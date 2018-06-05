Минлеса Приангарья обработало леса Качугского района от сибирского шелкопряда

Качугский район, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - По результатам осенней инвентаризации лесов 2017 года была выявлена необходимость в обработке биопрепаратами 5 661,6 га в Качугском районе для борьбы с сибирским шелкопрядом.

Как сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области, с 14 по 15 мая специалисты провели контрольное обследование очагов и подтвердили необходимость проведения обработки. Наземные работы проводила сертифицированная компания по результатам электронного аукциона. Для уничтожения вредителей было решено распылять препарат «Лепидобактоцид, Ж» с помощью аэрозольных генераторов регулируемой дисперсности.

– Приступить к работам мы смогли только 28 мая, так как обработку необходимо проводить лишь при определенных подходящих погодных условиях. На это время был закрыт доступ в леса для населения, хоть препарат и не представляет угрозы человеку и животным кроме чешуекрылых насекомых, – подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Сейчас наземные работы по борьбе с сибирским шелкопрядом закончены. Через две недели проверят эффективность проведенных мероприятий.

Для организации проведения борьбы с вредителями авиационным способом в Заларинском, Зиминском и Черемховском лесничествах министерством лесного комплекса проводятся электронные аукционы. Авиаобработка лесов будет проходить с 3 по 31 июля с учетом погодных условий.