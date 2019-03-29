Минсельхоз Приангарья: субсидии аграриям на льготное краткосрочное кредитование могут увеличить

Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области направило в министерство сельского хозяйства Российской Федерации письмо с предложением увеличить объем субсидий уполномоченным банкам на льготное краткосрочное кредитование сельхозтоваропроизводителей региона на 48 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков на заседании штаба по подготовке к сезонным полевым работам.

– В 2019 году Минсельхозом России установлена «бестраншевая» подача заявок потенциальных заемщиков. Больше не нужно ждать объявления очередного транша, заявки можно подавать по мере одобрения их кредитными комитетами банков. При этом региональный кредитный комитет уполномоченного банка получил право самостоятельно принимать решение о выдаче кредита, если запрашиваемая сумма не превышает 20 млн рублей, – отметил Илья Сумароков.

Как сообщает пресс-служба губернатора, упростили процедуру получения кредита и в Фонде микрокредитования Иркутской области, в то же время увеличив максимальную сумму одного займа с 3 до 5 миллионов рублей. Как ожидается, все это будет способствовать увеличению объема привлекаемых аграриями средств и достижению запланированных объемов производства.

По информации главы регионального Минсельхоза, с начала 2019 года федеральное министерство уже одобрило 20 заявок из Иркутской области по краткосрочному кредитованию на общую сумму кредитных ресурсов 1,3 млрд рублей, а также восемь заявок по льготному инвестиционному кредитованию на 209 млн рублей. Всего для проведения весенних полевых работ планируется привлечь кредитные ресурсы банков и Фонда микрокредитования Иркутской области в размере 727,6 млн рублей.

Илья Сумароков напомнил, что объем субсидий по краткосрочному кредитованию на 2019 год, ранее доведенный Минсельхозом России до Иркутской области, составил 110,4 млн рублей, что на 3,5% выше суммы предыдущего года. При текущих ставках такой лимит позволит привлечь в течение года до 4,5 млрд рублей кредитных ресурсов. В случае удовлетворения заявки Правительства региона о дополнительном финансировании, кредитный портфель может быть увеличен до 6-7 млрд рублей. Не менее 20% общего объема субсидий отводится для малых форм хозяйствования.