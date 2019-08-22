|Экономика / Бизнес
|23.08.2019
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Минтруд к осени решит вопрос о введении четырехдневной рабочей недели
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Москва, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду до конца сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Соответствующий документ датирован 22 июня, сообщают
Согласно источнику, ведомство должно рассмотреть и проработать вопрос нововведения. Отмечается, что специалистам предстоит оценить эффективность введения сокращенной рабочей недели для экономисткой сферы, включая производительность труда и социальную сферу, пишут «Известия».
В тексте сказано, что следует привлечь к работе над проектом экспертов из Федерации независимых профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей.
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