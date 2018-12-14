Минтруд Приангарья: в регионе значительно снизился уровень безработицы

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области отмечено самое низкое за последние пять лет значение уровня регистрируемой безработицы – 0,93%. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, по этому показателю Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова. Она отметила, что данные говорят о благоприятной экономической ситуации. В региональном банке вакансий около 46 тысяч предложений от работодателей. Напряженности на рынке труда нет. По итогам реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы органами занятости трудоустроено 43 тысячи 568 человек. (на 01.12.2017 года – 44 тысячи 613 человек). Обеспечена занятость более 1,2 тысячи человек, имеющих инвалидность. По итогам девяти месяцев 2018 года обеспечено значительное увеличение фонда оплаты труда работников социальной сферы Иркутской области – на 25,5%. В результате средняя заработная плата работников социальной сферы за девять месяцев 2018 года составила 32 тысячи 208 рублей. – Иркутская область впервые за последние 17 лет вышла на второе место среди регионов Сибирского федерального округа после Красноярского края по уровню средней заработной платы. Это стало возможным после принятых в 2017 году мер по повышению заработной платы, – подчеркнула Наталья Воронцова. – Регион обеспечил исполнение Указов Президента Российской Федерации в части повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Средняя заработная плата основного персонала учреждений социальной сферы региона доведена до 100% и 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности. В январе в Иркутской области была проиндексирована заработная плата работников бюджетной сферы на 4%. Также серьезные финансовые ресурсы, около 4 млрд рублей, были направлены на повышение минимального размера оплаты труда в регионе с учетом решения Конституционного суда Российской Федерации. Таким образом, минимальный уровень заработной платы в Приангарье с учетом начисления районного коэффициента и процентной надбавки на минимальный размер оплаты труда составил от 17 тысяч 861 рубля на юге региона и до 27 тысяч 908 рублей на крайнем севере, рост к 2017 году составил на юге 192%, на севере области – в 2,3 раза. По словам министра, эти факторы существенно повлияли на повышение уровня доходов населения. Говоря о планах на 2019 год, министр отметила, что с января в регионе должны будут производиться выплаты согласно проведенной дифференциации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Иркутской области. Указ об этом подписал в ноябре губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он дал поручение областному правительству определить механизм дифференциации заработной платы работников государственных учреждений региона и сроки его внедрения. Работу по корректировке систем оплаты труда с учетом обеспечения дифференциации заработной платы должны провести и руководители государственных и муниципальных учреждений. В рамках дифференциации будут введены губернаторские надбавки к окладу работников учреждений бюджетной сферы. На эти цели планируется направить более 2 млрд рублей. Эти меры коснуться 77 тысяч жителей области. Согласно документу, различия будут устанавливаться с учетом уровня квалификации работников, сложности выполняемой ими работы, качества оказываемых госуслуг и эффективности деятельности. Иркутская область сегодня – первый субъект в Сибирском федеральном округе, который принял указ по дифференциации после решения Конституционного Суда РФ. Приказом министерства установлены рекомендуемые минимальные размеры окладов работников общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих бюджетной сферы, а также минимальный уровень дифференциации между заработной платой работников по профессионально-квалификационным группам. Теперь задача всех органов власти – принять до 1 января принять оклады по каждой отрасли. Всего 19 отраслевых систем оплаты труда. Наталья Воронцова также сообщила, в текущем году губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о введении со следующего года единовременных выплат работникам сферы образования и здравоохранения к профессиональным праздникам. Размер выплат составит 10 тысяч рублей. Врачи региона получат единовременную выплату ко дню медицинского работника – 16 июня 2019 года, учителя и педагогические работники общего образования детей – к празднику «День учителя», который отмечается 5 октября. Воспитателям, помощникам воспитателей и другим педагогическим работникам дошкольного образования детей выплата будет предоставлена ко дню воспитателя и всех дошкольных работников – 27 сентября. В 2018 году погашены долги по заработной плате на сумму более 132,2 млн рублей перед 1569 работниками. Из числа должников, отметила глава ведомства, вышли 25 организаций и два индивидуальных предпринимателя. За 11 месяцев легализована трудовая деятельность более 24,6 тысяч граждан и более 440 работодателей легализовали заработную плату. По результатам работы по легализации «теневой заработной платы» за шесть месяцев обеспечено дополнительное поступление налога на доходы физических лиц в сумме 25,8 млн рублей. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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