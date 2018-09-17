|Экономика / Бизнес
|17.09.2018
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Минздрав Приангарья обнародовал сведения о внеплановой проверке Иркутского городского перинатального центра
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Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство здравоохранения Иркутской области провело внеплановую проверку в Иркутском городском перинатальном центре и выявило неэффективное расходование средств и рост кредиторской задолженности за два с половиной года работы, сообщает пресс-служба регправительства.
Проверка проходила в связи с информацией Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области, поступившей в региональное министерство здравоохранения. Специалистов Минздрава интересовало выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части возникновения кредиторской задолженности по расходам на увеличение стоимости материальных запасов за период с 1 января 2016 года по 31 июля 2018 года.
– По результатам проверки установлено, что существенный рост кредиторской задолженности по счету бухгалтерского учета «Расчеты по приобретению материальных запасов» (с 2,4 млн рублей по состоянию на 1 января 2017 года до 66,8 млн рублей на 1 апреля 2018 года) обусловлен, в частности, отсутствием в учреждении объективного, достоверного и своевременного анализа потребности в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, отсутствием в медорганизации внутреннего контроля со стороны руководства за фактическим использованием материальных запасов и качеством оказания медпомощи, нерациональной организацией закупочной деятельности, – сообщили в областном правительстве.
Кроме того, комиссия выявила факт приобретения лекарственных препаратов, применение которых не предусмотрено порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», что повлекло неэффективное расходование денежных средств в сумме 14,5 млн рублей. Выявлены нарушения бухгалтерского учета.
Акт внеплановой проверки ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» размещен на
Главному врачу предписано принять меры по устранению выявленных нарушений и замечаний, отчет о принятых мерах с копиями подтверждающих документов предоставить в министерство здравоохранения Иркутской области до 21 сентября 2018 года.
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