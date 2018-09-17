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17.09.2018

Минздрав Приангарья обнародовал сведения о внеплановой проверке Иркутского городского перинатального центра

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство здравоохранения Иркутской области провело внеплановую проверку в Иркутском городском перинатальном центре и выявило неэффективное расходование средств и рост кредиторской задолженности за два с половиной года работы, сообщает пресс-служба регправительства.

Проверка проходила в связи с информацией Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области, поступившей в региональное министерство здравоохранения. Специалистов Минздрава интересовало выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части возникновения кредиторской задолженности по расходам на увеличение стоимости материальных запасов за период с 1 января 2016 года по 31 июля 2018 года.

– По результатам проверки установлено, что существенный рост кредиторской задолженности по счету бухгалтерского учета «Расчеты по приобретению материальных запасов» (с 2,4 млн рублей по состоянию на 1 января 2017 года до 66,8 млн рублей на 1 апреля 2018 года) обусловлен, в частности, отсутствием в учреждении объективного, достоверного и своевременного анализа потребности в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, отсутствием в медорганизации внутреннего контроля со стороны руководства за фактическим использованием материальных запасов и качеством оказания медпомощи, нерациональной организацией закупочной деятельности, – сообщили в областном правительстве.

Кроме того, комиссия выявила факт приобретения лекарственных препаратов, применение которых не предусмотрено порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», что повлекло неэффективное расходование денежных средств в сумме 14,5 млн рублей. Выявлены нарушения бухгалтерского учета.

Акт внеплановой проверки ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» размещен на сайте министерства здравоохранения Иркутской области.

Главному врачу предписано принять меры по устранению выявленных нарушений и замечаний, отчет о принятых мерах с копиями подтверждающих документов предоставить в министерство здравоохранения Иркутской области до 21 сентября 2018 года.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА:

  • Минздрав Приангарья признал работу Иркутского городского перинатального центра в 2017 году неудовлетворительной. Претензии к медорганизации возникли в сферах акушерства и онкологии, а также в кадровой деятельности.
  • 9 апреля 2018 года срок трудового договора с главным врачом Иркутского городского перинатального центра Ириной Ежовой истек. Новый заключать не стали.
  • Ирина Ежова возглавляла городской перинатальный центр с 2002 года. В сентябре 2014 года была избрана депутатом думы Иркутска шестого созыва, с 2015 года являлась ее председателем. Свои полномочия Ирина Ежова сложила в марте 2018 года. Ситуация вызвала широкое обсуждение со стороны экспертов.
  • Слухи о смене руководства перинатального центра ходили с 2017 года. Коллектив медицинского учреждения дважды выступал в защиту Ирины Ежовой – в мае 2017 года и в апреле 2018 года.
  • С 26 апреля 2018 года главным врачом ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» является Оксана Токунова.

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