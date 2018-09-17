Молодежное правительство Приангарья проведет на втором Байкальском водном форуме деловую игру по устойчивому развитию

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Молодежное правительство Иркутской области проведет на втором Байкальском международном экологическом водном форуме деловую игру по устойчивому развитию, сообщает пресс-служба регправительства.

Председатель молодежного правительства области Евгений Прокопьев рассказал, что игра носит название «Молодежная модель. Проектный офис «Цели устойчивого развития ООН: байкальское измерение». Молодежная стратегия: Байкал-2030». Научным руководителем игры, которая была успешно апробирована на первом Байкальском водном форуме в прошлом году, стала заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО МИД РФ, кандидат геологических наук Наталья Рязанова.

– В игре, которая запланирована на 20 сентября, примут участие студенты высших и средних учебных заведений из Иркутской области – ИРНИТУ, ИГУ, БГУ, ИрГУПСа, ВСИ МВД РФ, ИрГАУ, Усть-Ордынского медицинского колледжа, Иркутского гидрометеорологического техникума, а также ребята из республики Бурятия и Забайкальского края, – рассказал Евгений Прокопьев. – Они разобьются на команды по пяти направлениям – «Экономическое развитие», «Кадры», «Продовольственная безопасность», «Энергетическое и транспортное развитие», «Устойчивое природопользование».

Кроме деловой игры, молодежное правительство Иркутской области участвует в проведении международного саммита молодежных лидеров в области водных ресурсов, в котором примут участие члены молодежных правительств Свердловской области, республики Татарстан и Красноярского края. На саммите Иркутскую область представит председатель молодежного правительства региона. Евгений Прокопьев также выступит на тематической секции «Инновационные технологии водоочистки и управления отходами – важный шаг на пути к сохранению экосистемы Байкала», а дублер министра здравоохранения Дарья Бочкар – на тематической секции «За здоровьем на Байкал».

В рамках форума будут подведены итоги конкурса среди гостиниц и мест размещения «Зеленые звезды Байкала-2018», в котором участвуют пять отелей и баз отдыха. Члены молодежного правительства выезжали на все базы, подавшие заявки на конкурс, чтобы убедиться, соответствуют ли условия заявленным в документах.

Напомним, форум пройдет в Иркутске 20 – 21 сентября, в нем примут участие представители более чем 30 стран мира. Дискуссионные площадки форума объединят общественников, экологов, представителей органов власти, науки и бизнеса, молодежных движений. Общее количество участников форума, как ожидается, превысит 800 человек.