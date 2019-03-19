Молодые специалисты «Верхнечонскнефтегаза» примут участие в кустовых научно-практических конференциях в Оренбурге и Красноярске

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Семь молодых специалистов Акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз», дочернего общества НК «Роснефть», примут участие в кустовых научно-технических конференциях, которые состоятся в мае в Оренбурге и в июне в Красноярске. Цель конференции – привлечение молодежи к инновационной деятельности и решению производственных задач, сообщает пресс-служба ВЧНГ.

Этапу кустовых конференций предшествовала XII Региональная научно-практическая конференция молодых специалистов и молодых сотрудников «Верхнечонскнефтегаза», которая проходила 13-15 марта 2019 года в Иркутске. Свои проекты представили 17 молодых специалистов и молодых сотрудников предприятия. Несколько докладов транслировались с нефтепромысла Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения посредством видеоконференцсвязи.

Тематика научных секций связана с основными направлениями деятельности «Верхнечонскнефтегаза»: «Сбор, транспортировка, подготовка нефти и газа. Технология процессов транспортировки, подготовки и переработки нефти и газа. Техника и технология добычи нефти и газа», «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений», «Экология, промышленная безопасность, охрана труда. Промышленная энергетика, энергоэффективность. Информационные технологии и автоматизация производства. Проектирование и обустройство месторождений».

Молодые специалисты и молодые сотрудники включили в свои доклады актуальные, имеющие практическое значение на производстве темы по внедрению технологий, несущие в себе экономический эффект и элементы новизны. В этом году региональная конференция проходила в новом формате: в день члены жюри заслушивали только одну секцию, таким образом, у них была возможность оценить все доклады участников. В состав жюри входят генеральный директор предприятия, его заместители, начальники управлений.

В «Верхнечонскнефтегазе» действует трехступенчатая программа развития молодых специалистов, в соответствии с которой они проходят адаптацию в профессиональной среде Компании, повышают уровень своей квалификации. За двенадцать лет в научно-технических конференциях предприятия приняли участие 138 сотрудников. Победителями, призерами и номинантами стали 114 человек: из них 80 на региональном уровне, 31 – на кустовом, пять – на межрегиональном уровне в Москве.

СПРАВКА:

Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области. Также предприятие является оператором работ на лицензионных участках НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае.