МТС: число онлайн-покупок одежды в Иркутской области выросло почти в пять раз

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС проанализировали, в каких категориях иркутяне чаще всего совершают онлайн-покупки и как изменилась структура трат в связи с режимом самоизоляции. Анализ собственных данных МТС Банка показал, что количество онлайн-покупок с банковских карт в магазинах одежды в апреле выросло в 4,7 раза по сравнению со среднемесячными показателями января-марта 2020 года, сообщает пресс-служба компании. Лидером по числу онлайн-транзакций по-прежнему остается оплата услуг мобильной связи − более трети от всех платежей.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Иркутской области. Режим самоизоляции, в котором жили иркутяне в апреле, внес корректировки в структуру онлайн-трат: из топ-10 категорий платежей в апреле исчезли расходы на косметику и авиабилеты. На их место пришли две другие категории: приобретение одежды и доставка фастфуда на дом.

Количество транзакций в интернет-магазинах одежды с банковских карт в апреле выросло в 4,7 раза по сравнению со средними показателями января-марта 2020 года. Такой стремительный рост объясняется закрытием офлайн магазинов и торговых центров, а смена сезона все равно побуждает людей к обновлению гардероба несмотря на пребывание дома. Также в апреле фастфуд в онлайн-заказах оказался популярнее ресторанной еды.

Три лидирующие позиции в общем количестве онлайн-платежей с карт в апреле 2020 года остались прежними, как и тремя месяцами ранее: на долю телекоммуникационных услуг пришлось – 34,9%, услуг такси – 11,4% цифровых игр – 9,8%.

В целом количество покупок в апреле относительно первых трех месяцев года сократилось на 7% в онлайне и на 15% в офлайне.

Популярности онлайн-покупок с карт способствуют простота и безопасность оплаты, возможность выбора практически любых товаров и услуг в любом месте и в любое время. Только за последние 12 месяцев (с мая 2019 года по апрель 2020 года) у клиентов МТС Банка количество онлайн-транзакций с банковских карт увеличилось на 25%.