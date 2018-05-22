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Экономика / Бизнес
23.05.2018

МТС и Банк России будут совместно противодействовать компьютерным атакам

Москва, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг компания МТС и Центральный банк РФ (Банк России) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности и противодействия компьютерным атакам. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Соглашение предусматривает информационное и организационное взаимодействие, направленное на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений на финансовом рынке и в национальной платежной системе России, а также повышение уровня информационной безопасности сторон. МТС и Банк России будут сотрудничать через структурное подразделение Главного управления безопасности и защиты информации Банка России – Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).

«Мобильные финансовые и банковские сервисы становятся все более популярными. Одновременно совершенствуются и методы злоумышленников, целью которых являются деньги и данные финансовых организаций и их клиентов. На фоне растущих кибер-рисков подписанное соглашение с Банком России приобретает особую значимость. Взаимодействие с ФинЦЕРТом ускорит выявление уязвимостей и вредоносного ПО, а также реагирование на угрозы, что оградит наших абонентов от возможных потерь. В свою очередь МТС, активно развивая услуги финтеха и информационной безопасности, благодаря своим компетенциям сможет внести вклад в повышение защищенности национальной платежной системы», – отметил директор департамента информационной безопасности МТС Игорь Ходюков.

«Операторы связи играют важную роль на рынке финансовых услуг, сотрудничая с банками и другими финансовыми организациями. Учитывая важность задачи борьбы с киберпреступностью в этой сфере, мы приветствуем присоединение МТС к информационному обмену с ФинЦЕРТ для противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере. Для эффективного противодействия кибератакам необходимо тесное взаимодействие всех участников финансовой сферы, телеком- и ИТ-отрасли: банков, платежных систем, интеграторов, разработчиков антивирусного ПО, провайдеров, операторов связи, регуляторов и правоохранительных органов», – отметил заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

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