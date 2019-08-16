МТС: иркутяне не экономят на смартфонах

Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС проанализировала покупательские предпочтения жителей столицы Приангарья за шесть месяцев 2019 года. По оценке аналитиков МТС, в Иркутске чаще всего выбирают смартфоны трёх брендов смартфонов: Honor, Samsung, Apple. Как сообщает пресс-служба оператора, в первом полугодии Иркутяне готовы были выложить за новый смартфон в среднем 16 463 рублей, что на 303 рубля больше, чем в среднем по России. По подсчетам аналитиков МТС, покупатели из Москвы выбирали модели в среднем за 19 684 рубля, жители Санкт-Петербурга – за 17 644 рубля. Самый низкий средний чек на покупку смартфона зафиксирован в Ингушетии и Алтае – 10 745 и 11 137 рублей соответственно. Несмотря на достаточно высокую среднюю стоимость, жители Приангарья демонстрируют растущий интерес к менее дорогим моделям смартфонов. По итогам шести месяцев 2019 года самую большую динамику продемонстрировали гаджеты стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. На рост среднего сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между Samsung и китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi. В пятерку самых популярных моделей по количеству приобретений в Иркутске стали Honor 7A, Samsung Galaxy J2 Core, Honor 8X, Honor 7A Pro, Samsung Galaxy A7 2019. Покупатели делали выбор в пользу таких устройств, потому что их технические характеристики не так сильно уступают флагманским моделям ведущих производителей. Большой дисплей удобен для просмотра фото- и видео-контента, использования мессенджеров, работы в браузерах и выполнения других задач, для которых используют современный смартфон. Другой тренд розничного рынка – замедлился рост продаж смартфонов от 30 тысяч рублей. Аналитики МТС считают, что тенденция связана с тем, что пользователи таких устройств продлевают срок пользования гаджетом до полутора – двух лет. При этом не стремятся поменять его на новые модели, так как они не дают принципиального повышения уровня комфорта при использовании стандартного набора сервисов и приложений: мессенджеры, поисковые системы, карты, видеоплатформы. – Среднюю стоимость смартфонов, которая превышает среднюю стоимость по России можно объяснить и тем, что в наших салонах гаджеты становятся доступнее из-за новых акций и предложений, таких как расширение условий подписки и трейд-ин. Однако все понимают, что с каждым годом устройства среднего ценового сегмента становятся функциональнее: теперь они получили сканеры отпечатков пальцев, в том числе встроенные в экран, безрамочные матрицы, мощные аккумуляторы и тройные камеры. Год назад такие технологии применялись в премиальных устройствах от 50 тысяч». Это объясняет второй тренд предпочтений иркутян, – отмечает директор филиала МТС в Иркутской области Андрей Березной. В первом полугодии 2019 года на российском рынке было продано 13 миллионов смартфонов – на 4% больше, чем в первом полугодии 2018 года. В денежном выражении продажи гаджетов увеличились на 11% до 212 миллиарда рублей. Динамика роста продаж Розничной сети МТС опережает рыночные показатели: в натуральном выражении продажи смартфонов выросли на 12%, а в денежном – на 14%. В Иркутске рост составляет 9% в количественном эквиваленте и 3% в денежном. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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