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Экономика / Бизнес
26.11.2019

Муниципалитетам Иркутской области предложено разработать собственные «пятилетки» развития территории

Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Муниципальным образованиям Приангарья необходимо разработать собственные пятилетние планы по развитию территорий. Такое предложение губернатор Иркутской области Сергей Левченко озвучил во время встречи с жителями Зиминского района, которая прошла в селе Самара в рамках рабочей поездки.

– С этого года мы начали в регионе работать по новому документу – госплану. Мы поэтапно отрабатывали отдельные направления по разным отраслям. В пятилетний план развития региона мы включили строительство и реконструкцию сотен социальных объектов, поддержку агропромышленного комплекса, реализацию инвестпроектов. За последние годы мы в шесть раз увеличили строительство социальных и инфраструктурных объектов. Но нам важно слышать предложениям именно жителей и муниципальных властей, потому что именно на местах вы знаете, какие объекты необходимо строить в ближайшее время, а с какими можно немного подождать. Я считаю, что каждый муниципалитет должен разработать у себя такой долгосрочный план развития, – сказал Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на встрече также обсудили вопросы развития сельского хозяйства. Фермеры Зиминского района поблагодарили главу региона за внимание, которое власти региона уделяют этой сфере. Тот, в свою очередь, отметил, что сейчас в Иркутской области действуют 48 направлений господдержки агропромышленного комплекса. В этом году в бюджете области предусмотрено 2,7 млрд рублей, а, например, в 2015 году эта сумма составляла 1,3 млрд рублей.

Также жители озвучили еще одну проблему – муниципальные перевозки. Губернатор подчеркнул, что предприятиям муниципального уровня будет оказываться финансовая поддержка.

– Меня убеждали, что нужно приватизировать последнюю компанию «Автоколонну 1880», но мы ее сохранили, и сегодня она стабильно работает. Там, где остались муниципальные предприятия, будем их развивать, также будем помогать частному сектору, – сказал Сергей Левченко.

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