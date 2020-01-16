МВД: объем контрафактного алкоголя в Иркутской области сократился вдвое

Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Правоохранители Иркутской области в 2019 году пресекли деятельность трех ОПГ, специализировавшихся на изготовлении фальсифицированного алкоголя или сбыте контрафактной продукции. В состав банд входило 39 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Работали организованные группировки преимущественно в Иркутске, Братске и Усолье-Сибирском. По каждому из эпизодов возбуждены уголовные дела, расследование идет.

– Всего же в 2019 году в результате оперативных и рейдовых мероприятий из незаконного оборота изъято свыше четверти миллиона литров алкогольной продукции (252 тысячи литров). За последнее время ликвидировано 11 подпольных цехов, а в результате досмотровой работы на постах ДПС в Тайшетском и Слюдянском районах выявлено 93 факта ввоза, либо транзита алкоголя, находящегося в теневом обороте, – сообщает ведомство.

На потребительском рынке проверено 7,5 тысяч объектов торговли, в отношении нарушителей административного законодательства составлено почти 4,5 тысячи протоколов. Установлено больше 300 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним, более 600 продавцов либо владельцев торговых точек привлечены к ответственности за реализацию горячительных напитков в ночное время.

На основании ходатайств ОВД, направленных в органы власти, 65 объектов торговли, систематически нарушавших антиалкогольного законодательство, закрыты либо изменили вид деятельности. С владельцами 12 торговых точек расторгнуты договоры аренды.

По предварительным данным управления Роспотребнадзора по Иркутской области количество отравлений спиртосодержащей жидкостью в Приангарье в 2019 году сократилось на 30%. Значительно в сравнении с прошлым годом уменьшилось и число погибших от ее употребления. Кроме этого, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в 2019 году снизилось на 10%.