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Экономика / Бизнес
03.05.2018

На 800 тысяч рублей оштрафовали предприятие за вред землям сельхозназначения в УОБО

Эхирит-Булагатский район, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - За вред, причиненный землям сельхозназначения в Эхирит-Булагатском районе, на 800 тысяч рублей оштрафовали компанию-арендатора – АО «Харанутский угольный разрез».

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, факт повреждения, снятия и перемещения плодородного слоя почвы был выявлен при проверке земельного участка площадью 101,7 тысячи квадратных метров в селе Корсук Эхирит-Булагатского района. Агрохимические показатели территории были снижены в результате разработки карьера арендатором.

В итоге «Харанутский угольный разрез» признали виновным, на предприятие наложили два административных штрафа. Устранить нарушение компания должна до 2 июля 2018 года.

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