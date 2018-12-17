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Экономика / Бизнес
18.12.2018

На администрацию Иркутского района завели уголовное дело за превышение полномочий

Иркутский район, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутского района превысила должностные полномочия при заключении четырех муниципальных контрактов, причинив местному бюджету ущерб на сумму более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки установлено, что районная администрация заключила четыре муниципальных контракта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения. В предусмотренные условиями контрактов сроки работа была сделана, результаты всех удовлетворили, после чего приемочная комиссия подписала акты о приемке выполненных работ, без замечаний и разногласий, и с подрядчиками рассчитались в полном объеме.

Однако, пояснили в прокуратуре, после исполнения всех этих контрактов стороны подписали дополнительные соглашения о повышении их цены в связи с увеличением объема работ.

– В день заключения дополнительных соглашений стороны подписали акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, деньги были выплачены тогда же. Вместе с тем, выполнение такого объема работ за один день невозможно, указанные работы являлись неотъемлемой частью первоначальных сделок, работы по которым на момент подписания дополнительных соглашений уже были выполнены, – подчеркнули представители региональной прокуратуры.

Материалы проверки направлены в следственные органы.

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